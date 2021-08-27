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Молодежь Самары приглашают принять участие в конкурсе видеороликов «Герои, живущие рядом»
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Молодежь Самары приглашают принять участие в конкурсе видеороликов «Герои, живущие рядом»

27 августа 2021 14:46
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Участие в нем могут принять молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет.

Автономная некоммерческая организация «Центр содействия патриотическому воспитанию молодежи», в рамках реализации Всероссийского проекта «Эстафета поколений – эстафета трудовой доблести», проводит конкурс мотиваторов и видеороликов «Герои, живущие рядом».

Участие в нем могут принять молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, учащиеся образовательных учреждений всех типов, представители детских и молодежных общественных объединений патриотической направленности, предприятий, организаций. Заявки принимаются в срок до 10 января 2022 года на электронную почту: shevstvo@mail.ru.

Конкурс проводится в двух номинациях:

- мотиваторы «Герои, живущие рядом» (вдохновляющая на что-либо картинка, стимулирующая на действие или какое-то изменение);

- видеоролики «Герои, живущие рядом (короткий видеофильм информационного или учебного содержания).

Героями мотиваторов и видеороликов могут быть труженики тыла, ковавшие Великую Победы, передовики производства, Герои Труда СССР и РФ, предприятия, внесшие вклад в Победу.

По итогам конкурса в каждой номинации будут определены победители, которые примут участие в церемонии награждения, запланированной к проведению с 17 по 18 февраля 2022 года.

Ознакомиться с положением о конкурсе можно в приложении.

Теги: видеоролики конкурс Мероприятия молодежь

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