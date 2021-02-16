Молодежь Самары посетила уникальную всероссийскую выставку архивных документов «Без срока давности»

109

16 февраля учащиеся Самарского медико-технического лицея и их родители, а также представители молодёжных волонтёрских организаций – студенты Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна – посетили уникальную всероссийскую выставку архивных документов «Без срока давности», о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории. В настоящее время выставка проходит в Доме офицеров Самарского гарнизона им. К.Е. Ворошилова.

Инициатором приобщения молодёжи к данному проекту выступила Общественная палата Самарской области в лице заместителя руководителя, члена Общественной палаты Российской Федерации Павла Покровского: «Отрадно, что мы так активно и взаимозаинтересованно включились во всероссийский проект «Без срока давности» на территории нашего региона. В Самарской (Куйбышевской) области не велись боевые действия, но при этом наш вклад в дело Великой Победы огромен, и он неоценим. Это – и те жители, что ушли на войну и не вернулись, и те, кто вернулись инвалидами. Это, конечно, вклад наших предприятий. История приближения Победы никого не оставляет равнодушным. Сегодня в одном месте сошлись и поисковики, показывающие нам те реликвии, что были найдены на местах боевых действий, и представители образовательных учреждений. Мы одновременно и изучаем нашу историю, и формируем заинтересованную позицию наших самарских школяров которые завтра войдут в большое патриотическое движение, в том числе благодаря подобным выставкам, основанным на документальной исторической правде. Мы имеем право знать эту правду, чтобы истории связующая нить не прерывалась. Важно отметить, что в международном законодательстве определения преступлений, которые охарактеризованы как геноцид, сформулированы на основании приговора Нюрнбергского трибунала. Таким образом, сегодня существует полная доказательная и нормативная база, в том числе международная, официального признания военных преступлений именно геноцидом советского народа».

Архивные документы рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина в год Памяти и Славы. На выставке представлены рассекреченные архивные документы, которые подтверждают и раскрывают тезис о том, что нацистская Германия, нападая на Советский Союз, имела план – истребить и поработить население нашей страны, истощить ее ресурсы.

Егор Шепелев, студент Самарского университета, член поискового отряда «Сокол», рассказал о своей работе над архивными материалами выставки: «Ещё до начала войны, когда Гитлер только пришёл к власти, в Германии была запущена программа «Т4», идея которой была в том, чтобы очистить страну от «недочеловека»: от инвалидов, генетически больных, раковых больных людей, от людей, которые дадут генетически нежелательное потомство, например, альбиносы. Сначала этих людей стерилизовали, чтобы у них не было потомства, затем, исходя из того, что экономически для государства это было не выгодно, их начали уничтожать. Первые лагеря смерти были открыты специально для этих несчастных людей. Можно себе представить, как они обходились с нашими соотечественниками, если даже своих они не щадили. Самая вопиющая история про детский дом инвалидов есть на стенде выставки Краснодарского края. Здесь каждый стенд посвящён отдельному региону…».

Выставка будет работать в ОДО до 23 февраля 2021 года, ежедневно, с 10.00 до 18.00 часов.