В преддверии Дня защитника Отечества молодежь Самарской области запустила акцию «#ZащитникамОтечества».
Первыми свои теплые пожелания защитникам Отечества отправили Волонтеры Победы, представители регионального отделения «Российские студенческие отряды», «Поисковое движение России», военно-патриотических объединений и Юнармии.
Присоединиться к акции могут все желающие. Для участия необходимо:
записать видеообращение к нашим защитникам Отечества
опубликовать пост на своей странице ВКонтакте с хештегом #ZащитникамОтечества.
Принимайте эстафету, сообщает пресс-служба департамента по делам молодежи минобрнауки СО.
Фото: скриншот видео