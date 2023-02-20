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В преддверии Дня защитника Отечества молодежь Самарской области запустила акцию «#ZащитникамОтечества».



Первыми свои теплые пожелания защитникам Отечества отправили Волонтеры Победы, представители регионального отделения «Российские студенческие отряды», «Поисковое движение России», военно-патриотических объединений и Юнармии.



Присоединиться к акции могут все желающие. Для участия необходимо:

записать видеообращение к нашим защитникам Отечества

опубликовать пост на своей странице ВКонтакте с хештегом #ZащитникамОтечества.



Принимайте эстафету, сообщает пресс-служба департамента по делам молодежи минобрнауки СО.

Фото: скриншот видео