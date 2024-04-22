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Молодежь Самарской области приглашают на форум ПФО «Метеор»

22 апреля 2024 13:52
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Молодежь Самарской области приглашают на форум ПФО «Метеор»

Продолжается регистрация на Молодёжный форум Приволжского федерального округа «Метеор». В 2024 году «Метеор» вошёл в линейку форумов Росмолодёжь.События, получив статус окружного форума. С 4 по 9 июля 2024 года форум пройдет на территории Нижегородской области.

Участниками форума станут 1 400 представителей молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет. Регистрация доступна на платформе Росмолодёжь.События и продлится до 20 мая включительно.

Форум «Метеор» встроен в событийную программу «Культурной столицы России» –  статус, который носит Нижний Новгород в 2024 году. Темы образовательной программы и треков будут касаться креативных индустрий и развития молодёжной культуры в России.

Программа форума разделена на семь образовательных треков.

Трек «Движение навстречу» – для событийных волонтёров, которые в рамках форума создадут готовый проект, связанный с креативным добровольчеством для его реализации в собственном регионе.

Трек «Прямой эфир» – для медиаспециалистов, маркетологов, продюсеров, копирайтеров, блогеров, дизайнеров, фотографов и видеографов, которые попробуют свои навыки в создании медиапродуктов для креативных кластеров и культурных объектов, театров и музеев, брендов и событий, учитывающих культурный код регионов.

Трек «Сила мысли» – для диджитал-специалистов и тех, кто учится и работает по IT-специальности, которые смогут создать IT-продукт, научатся его продвигать и погрузятся в тему искусственного интеллекта и VR/AR-технологий.

Трек «Инвестируй в будущее» – для начинающих и действующих предпринимателей в сфере креативных направлений, которые узнают про меры поддержки на старте развития своего проекта, просчитают бизнес-модель, получат знания продюсирования своего проекта.

Трек «Полёт творчества» – для представителей креативного кластера: режиссёров, художников, сценаристов, кураторов выставок, артистов. Участники трека разработают проекты для реальных заказчиков в сфере культуры.

Трек «Регион для молодых» – для руководителей проектов в сфере культуры и молодёжной политики, руководителей арт-резиденций и молодёжных центров, которые по итогу работы разработают шаги по развитию собственного молодёжного пространства, а также создадут сборник методических рекомендаций по их созданию.

Трек «Движение первых» – для юных участников в возрасте от 14 до 17 лет, которые примут участие в разработке проектных инициатив по направлениям «Движения Первых» – «Лидеры изменений», «КультУРА», «Расскажи о главном!» и «Твори добро».

Помимо образовательной программы, участников ждут творческие и  патриотические мероприятия. Так, для всех увлекающихся наукой участников в формате «Научного стендапа» появится возможность интересно, доступно и с юмором рассказать про научные идеи современности, исследования и открытия молодых учёных.

Форум «Метеор» станет творческой площадкой для тех, кто с помощью кино говорит о сегодняшнем дне, своей семье и близких людях, о своём родном крае. Участники форума станут зрителями фильмов – участников конкурса короткометражных фильмов и социальных роликов, а также посетят встречи с режиссёрами, операторами и видеографами, где смогут узнать о секретах кинопроизводства и особенностях работы на съёмочной площадке.

На форуме молодые люди примут участие в военно-спортивной игре формата «Зарницы 2.0», где каждый регион сможет заявить команду для участия и посоревноваться в нескольких состязаниях: историческая викторина, полоса препятствий, тактическая медицина, управление беспилотного летательного аппарата, игра с применением лазертаг оборудования.

Участники форума смогут представить свои проектные инициативы на конкурсе Росмолодёжь.Гранты. Победителей определят по итогам публичной защиты и комплексной экспертной проверки каждого проекта в одном из 18 направлений грантового модуля.

Организаторами форума «Метеор» являются Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Нижегородской области, министерство молодежной политики Нижегородской области и Молодежный центр «Высота».

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