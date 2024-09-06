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Молодежь Поволжья сложно удержать от релокации

6 сентября 2024 10:19
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Молодежь Поволжья сложно удержать от релокации

Молодежь не готова покидать Москву ради работы: только каждый десятый соискатель от 18 до 24 лет, проживающий в столице, рассматривает возможность смены места жительства с целью трудоустройства, в то время как в Поволжье — каждый четвертый. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Старт карьеры изучил готовность к релокации молодых специалистов.

В силу небольшого жизненного и профессионального опыта, а также из-за необходимости закончить обучение, молодежь до 24 лет демонстрирует готовность к переезду ради новой работы реже, чем те, кто старше. Именно молодое поколение эксперты считают «демографическим окном возможностей», готовность трудоустраивать начинающих специалистов среди работодателей растет.

Где выше всего готовность к релокации среди молодежи, работодателям из каких регионов следует более активно привлекать и удерживать местных начинающих специалистов? Чем дальше регион от столицы, тем чаще молодежь, проживающая там, рассматривает смену места жительства: из Дальневосточного федерального округа каждый четвертый готов переехать, из Южного ФО — 22%, из Приволжского ФО — 20%.

В резюме молодежи, живущей в ЦФО и СЗФО, меньше всего отметок о готовности к переезду ради новой работы (12 и 13% соответственно), а реже всего нацелены на релокацию молодые люди от 18 до 24 лет, проживающие в Москве и Санкт-Петербурге: только 10 и 12% соответственно указали в резюме, что готовы к переезду ради работы.

Мужчины чаще женщин демонстрируют готовность к переезду. Такая тенденция характерна для всех возрастов и регионов. В частности, релоцироваться с дальнего Востока готовы практически 3 из 10 молодых людей в возрасте 18—24 лет, из Сибири — каждый четвертый молодой человек.


Регионы исследования: Россия, все округа
Время проведения: сентябрь 2024 года
Объем выборки: 8,7 млн резюме, активных за год

Теги: Опрос

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