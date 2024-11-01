Мокрый снег и дождь: ГАИ СО обращает внимание водителей на обязательное соблюдение безопасного скоростного режима:

В связи с ухудшением погодных условий - выпадением осадков в виде мокрого снега и дождя региональная Госавтоинспекция обращает внимание водителей на обязательное соблюдение безопасного скоростного режима:
- необходимо помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями;
- быть предельно аккуратными при совершении маневров на дороге;
- в связи с тем, что видимость недостаточна, снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие.
Также, водителям следует быть предельно внимательными и при появлении пешеходов на проезжей части! Помните, что в неблагоприятных погодных условиях обзор у пешеходов может быть ограничен (зонт, капюшон и т.д.), что может привести к дорожному происшествию.
Внимательными следует быть и пешеходам:
- перед выходом на проезжую часть остановиться и убедиться, что транспорта нет, а если есть, то водитель вас видит и пропускает;
- при отсутствии тротуаров двигаться по освещенным участкам дорог и только навстречу движению транспорта;
- отдавать предпочтение одежде светлых тонов со световозвращающими элементами.
Фото: ГАИ СО