Мокрый снег и дождь: ГАИ СО обращает внимание водителей на обязательное соблюдение безопасного скоростного режима:

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В связи с ухудшением погодных условий - выпадением осадков в виде мокрого снега и дождя региональная Госавтоинспекция обращает внимание водителей на обязательное соблюдение безопасного скоростного режима:

- необходимо помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями;

- быть предельно аккуратными при совершении маневров на дороге;

- в связи с тем, что видимость недостаточна, снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие.

Также, водителям следует быть предельно внимательными и при появлении пешеходов на проезжей части! Помните, что в неблагоприятных погодных условиях обзор у пешеходов может быть ограничен (зонт, капюшон и т.д.), что может привести к дорожному происшествию.

Внимательными следует быть и пешеходам:

- перед выходом на проезжую часть остановиться и убедиться, что транспорта нет, а если есть, то водитель вас видит и пропускает;

- при отсутствии тротуаров двигаться по освещенным участкам дорог и только навстречу движению транспорта;

- отдавать предпочтение одежде светлых тонов со световозвращающими элементами.

Фото: ГАИ СО