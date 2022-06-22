«Мой Дом»:  в Самаре проходят обучающие семинары для председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК

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Правовая помощь, просвещение, содействие активным жителям, повышение эффективности управления МКД – ключевые задачи в рамках проведения обучающих семинаров проекта «Региональный центр поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК «Мой Дом». Напомним, данный проект был инициирован Губернатором Дмитрием Азаровым в 2021 году.



Обучающие семинары проходят в формате группового обучения и индивидуальных консультаций еженедельно во всех районах города для председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК.



21 июня одна из таких встреч с жителями прошла в Ленинском районе Самары. Представители Государственной жилищной инспекции познакомили активных жителей с электронной системой ГИС ЖКХ, рассказали о ее работе и возможностях использования. Помимо этого, обучающимся дали разъяснения о правах граждан на покой и тишину в МКД, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Фото: администрация Самары