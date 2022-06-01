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Мобильный комплекс «Библиобус» СОУНБ побывал в Кинельском районе

1 июня 2022 21:36
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Традиционно вместе с новыми книгами «Библиобус» привез и культурно-развлекательную программу – спектакль театра «Город» «Сашенька и медведь».

Мобильный информационно-библиотечный комплекс «Библиобус» Самарской областной универсальной научной библиотеки побывал в Кинельском районе.  Возможность взять новые книги для чтения была предоставлена жителям сел Чубовка, Бузаевка и Сколково.

Традиционно вместе с новыми книгами «Библиобус» привез и культурно-развлекательную программу – спектакль театра «Город» «Сашенька и медведь» для детей дошкольного и школьного возраста. Зал был полон, и дети активно реагировали, с удовольствием вовлекаясь в сценическое действие, им явно нравилась игра актеров. 

А после спектакля с не меньшей увлеченностью выбирали книги, привезенные «Библиобусом» для домашнего чтения. Марина Кузнецова, заведующая Чубовской сельской библиотекой рассказала, что приезды мобильных библиотек очень важны для села. 

Николай Овчаров, житель села Чубовка отметил, что мобильная библиотека привезла хорошие, новые книги: «Я взял исторические книги, в  последнее время интересуюсь историей. Можно сказать, читаю все подряд по разным эпохам и периодам. Сегодня взял книгу о Екатерине Великой».

После Чубовки, Библиобус отправился в Бузаевку и Сколково, где автобус уже ждали ребятишки. Местный житель Ирина Крайнова, которая работает в библиотеках обоих сел, рассказала, что школьники уже заждались встречи с новой литературой, приходили не один раз к зданию Дома культуры. И набрали по несколько книг, ведь впереди каникулы и есть время почитать.

Все услуги на базе Библиобуса населению оказываются бесплатно. Фонд Библиобуса – это более 6 тысяч экземпляров,  в которые входят русская и зарубежная классика, произведения современных российских и зарубежных авторов, справочная литература, энциклопедии и словари. Широко представлена литература для детей и юношества, сообщила пресс-служба СОУНБ.

 

Фото:   СОУНБ

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