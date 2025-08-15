Многодетным семьям региона предоставляется ежегодная выплата на приобретение школьной и спортивной формы

133

Многодетные семьи Самарской области (а их у нас более 43 тысяч!) получают различные меры государственной поддержки. Одна из востребованных мер финансовой помощи - ежегодная выплата на приобретение школьной и спортивной формы. С этого года выплата предоставляется в рамках национального проекта «Семья», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

«Помогаем многодетным семьям собрать детей в школу. На каждого ребенка из многодетной семьи выделяем по 11 тысяч рублей на приобретение школьной и спортивной формы», - сообщил ранее губернатор Вячеслав Федорищев.

Обратиться за выплатой можно с 1 августа по 31 октября 2025 года. Заявление подается на портале «Госуслуги» или в управлении соц защиты населения по месту жительства. Все сведения, необходимые для назначения выплаты, запрашиваются в автоматизированном режиме, в рамках межведомственного взаимодействия, но при желании можно их предоставить и самостоятельно.

Возможностью подать заявление в электронном виде воспользовалась и многодетная мама Валерия Касаткина из Новокуйбышевска. Вместе с мужем Александром они воспитывают трех дочек: Алиса и Ульяна учатся в школе, а младшая Машенька родилась в мае этого года. Как признаются родители, государство оказывает существенную помощь.

«Очень здорово, что такая мера поддержки у нас есть. Конечно нам, как многодетной семье это большое подспорье, можно все необходимое для школы приобрести для старших девочек. Девчонки же модницы, и их хочется одеть понарядней, а тут такая хорошая помощь от государства», - поделилась многодетная мама Валерия Касаткина.

