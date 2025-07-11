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Многодетной семье из Сызрани вручили автомобиль

11 июля 2025 13:32
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Многодетной семье Журавлёвых из Сызрани вручили автомобиль

Новый кроссовер от регионального правительства — актуальная мера поддержки для семей региона, которые достойно воспитывают 7 и более детей. В День семьи, любви и верности ещё один подарок на колесах отправился в Сызрань.

Семья Журавлёвых воспитывает 10 детей — 6 мальчиков и 4 девочки. Глава семейства Александр Журавлёв — участник СВО, который сейчас проводит отпуск с родными. Этим летом перед многодетной семьей открылись новые возможности для комфортного передвижения: им подарили автомобиль от регионального правительства.

«Самой старшей дочери недавно исполнилось 18 лет, она окончила губернский колледж, — рассказала многодетная мама Екатерина Журавлёва. — Наши дети очень разносторонние! Мальчишки занимаются в театральном отделении детской школы искусств, увлекаются футболом, один сын интересуется IT-технологиями. Девочки занимаются танцами. Самому младшему Даниилу исполнится 2 года: в этом году собираемся в детский сад».

Новая машина для семьи Журавлёвых — не просто комфортное средство передвижения. Автомобиль поможет маме всё успевать. «Мы о такой мере поддержки даже не знали. Сначала были немного в шоке и не верили до последнего. Автомобиль для нас — это огромная помощь, чтобы отвезти детей на занятия и забрать их домой, а ещё попутешествовать по родному региону», — призналась Екатерина.

Поддержке семей с детьми в Самарской области уделяется большое внимание. 2025 год Губернатор Вячеслав Федорищев объявил годом многодетной семьи. Всего в настоящий момент в регионе действуют свыше 40 мер поддержки семей с детьми. Из бюджета области на эти цели направляется ежегодно порядка 40 млрд рублей. В этом году заработал новый национальный проект «Семья». С прошлого года жителям области, которые воспитывают 7 и более детей, доступна новая мера социальной поддержки — единовременная выплата, которую можно потратить на покупку автомобиля.

«Претендовать на такую материальную помощь могут семьи, которые на протяжении пяти последних лет проживают на территории Самарской области, а также являются гражданами РФ с региональными или федеральными наградами, — уточнила заместитель директора ГКУ СО «КЦСОН Западного округа» по отделению г.о. Сызрань Ольга Милованова. — В прошлом году этой мерой социальной поддержки воспользовались две семьи. В одной воспитываются 13 детей, а мама имеет статус матери-героини. Во второй у мамы есть знак отличия «Материнская доблесть», а воспитывает она 9 детей».

Екатерина Журавлёва по Указу губернатора в апреле этого года стала обладательницей знак отличия «Материнская доблесть».

Сейчас в Сызрани проживает около 1 500 многодетных семей, 64 мамы получили знак отличия «Материнская доблесть.

Всего же, по статистике, в Самарском регионе проживает более 38 тысяч многодетных семей. Им доступны меры поддержки по региональным программам и нацпроекту «Семья». На примере семьи Журавлёвых можно видеть: адресная помощь многодетным работает. Среди новых доступных возможностей — оформление социальной карты «Zа Победу!», о которой Екатерина Журавлёва также узнала недавно.

«Семья — это самое ценное, что есть у человека. Мы стараемся дать детям самое лучшее — развитие, доброту, заботу. И очень рады, что нам помогают на этом пути», — сказала многодетная мама Екатерина.

Фото из личного архива семьи Журавлёвых.

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