Многодетная семья из села Елховка получает все положенные им меры господдержки

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Большая семья Котовых из села Елховка получает все положенные им меры господдержки. А совсем недавно, в декабре прошлого года, Котовы получили единовременную денежную выплату (региональный семейный капитал) при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей в 100 тысяч рублей, положенную на третьего ребенка. Деньги потратили на возмещение затрат при покупке машины.

- Такая поддержка хорошая нужна семьям. Мы смогли машину взять повместительней, чем была раньше. Теперь все три детских кресла поставить можно. Большое спасибо социальной защите, что всегда выплаты вовремя приходят. Все пособия мы получаем в полном объеме, - отмечает Дмитрий Котов.

Кроме регионального капитала, многодетная семья Котовых получает и другие положенные меры социальной поддержки. Супруги Дмитрий и Ирина Котовы в браке с 2017 года, воспитывают троих детей. Летом 2018 года родилась старшая дочь Ольга, в декабре 2019 года – дочь Мария, третьим ребенком в семье стал сын Максим, ему в декабре прошлого года исполнился год.

Дмитрий сам родился и вырос в многодетной семье. С раннего возраста отец привил ему любовь к столярному делу, обучив этому мастерству. Дмитрий помнит, как вместе с отцом в третьем классе смастерил скворечник. После заключения социального контракта наладил собственное производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий. О его таланте и мастерстве знают вся округа. Без дела не сидит, рассказывает, что заказы есть всегда.

– Два года назад получил 250 тысяч по социальному контракту. Это стало основным толчком для развития моего дела, могу сказать, что огромная помощь в финансовом плане. Она помогла развиваться мне и моему делу, которое теперь кормит мою многодетную семью, – говорит Дмитрий Котов.

2024 год объявлен Президентом РФ Годом семьи. 23 января в Москве, в рамках Всероссийского семейного форума «Родные — Любимые», торжественно был дан старт Году семьи. В этот же день Президент России Владимир Владимирович Путин подписал указ, который на федеральном уровне закрепляет статус многодетных семей и определяет меры поддержки для них.

«Без всяких сомнений могу сказать, что многодетная семья - это опора страны. Да и вообще, семья, а многодетная тем более «, - сказал Президент на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров всегда обращал особое внимание на поддержку семей с детьми и создание условий для полноценного развития детей и их воспитания. С 2019 года под личным контролем Губернатора в регионе реализуется национальный проект «Демография», утвержденный по решению Главы государств для решения ключевых демографических задач. Нацпроект направлен на формирование здоровой моды на многодетность и ответственное родительство, в том числе на поддержку многодетных и молодых семей, что является большим потенциалом для будущего развития страны.

В текущем году в Самарской области семьям с детьми предоставляется 25 мер социальной поддержки. Численность получателей мер социальной поддержки составляет более 100 тыс. семей. Благодаря выплатам, пособиям и компенсациям семьи могут рассчитывать на помощь государства на каждом этапе – от рождения ребенка до начала его взрослой жизни.

Региональный семейный капитал в течение 2023 года предоставили почти 4 тысячам многодетных семей Самарской области в рамках нацпроекта «Демография». А всего, с самого начала реализации, такую выплату получили уже более 20 тысяч многодетных супругов.

- Право на эту выплату имеют многодетные семьи, в которых воспитываются трое и более детей. Эту выплату можно потратить на приобретение авто, ремонт жилья, предметы по уходу за ребенком до года жизни и другие направления, - комментирует руководитель управления социальной защиты населения по м.р. Елховский Оксана Галдеева.