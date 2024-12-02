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«Мистер и Мисс студенчество Самары – 2024» – будут названы имена победителей

2 декабря 2024 15:41
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«Мистер и Мисс студенчество Самары – 2024» – будут названы имена победителей

4 декабря в 17:00 в концертный зале ДК «Заря» (проезд 9 Мая, 16) состоится концертная программа конкурса красоты и таланта среди студентов профессиональных образовательных организаций «Мистер и Мисс студенчество Самары - 2024», где зрители узнают главных победителей.

Участники, 20 девушек и 18 юношей, сразятся за главные титулы – Мисс и Мистер студенчество Самары. Конкурсантам предстоит показать свою красоту в дефиле, ответить на интеллектуальные вопросы и покорить всех своим талантом во время творческих номеров. В завершении вечера гости и участники узнают имена победителей и обладателей конкурсных номинаций.

Конкурс красоты и таланта «Мистер и Мисс студенчество Самары – 2024» проводится в юбилейный, пятый раз. Его участниками стали 38 студентов из 11 профессиональных образовательных организаций. В этом году формат конкурса поменялся: для участников была проведена серия мастер-классов для подготовки творческих номеров участников, проходок и дефиле. Для конкурсантов прошла фотоссесия, где они показали умение позировать и работать в кадре.

Организатором мероприятия выступает муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Самарский Дом Молодёжи» при поддержке молодёжного сообщества «ЗаВолгу».

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