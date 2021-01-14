Мишустин заявил о наступлении переломного момента в кризисе, связанном с COVID-19

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Ситуация с коронавирусом в России будет постепенно улучшаться, а масштабная вакцинация позволит снизить опасения, которые сдерживали развитие экономики, передает ТАСС. Такое мнение выразил премьер-министр России Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Гайдаровского форума в четверг.

"Сейчас наступает переломный момент кризиса, связанного с распространением коронавируса. Уверен, что дальше ситуация будет постепенно улучшаться", - сказал премьер. Он отметил, что в России началась масштабная вакцинация населения от коронавируса, которая должна создать полноценную защиту от вызываемой им новой болезни. "И по мере формирования общего иммунитета в прошлое начнут уходить опасения, которые сдерживали экономическое развитие и торговлю", - заявил Мишустин.

Глава кабмина напомнил, что Россия первой зарегистрировала вакцину от коронавируса и стала ее активно применять. "Это позволяет рассчитывать, что период восстановления у нас пройдет значительно быстрее", - заявил он.

По словам Мишустина, правительство сформировало для этого необходимую базу, запустило ряд мер поддержки экономики и населения. "Часть из них будет действовать и в текущем году в рамках реализации общенационального плана. Его цель - вернуть экономику на траекторию устойчивого роста", - сказал он. Премьер добавил, что в этом году продолжает действовать сниженный в два раза размер страховых взносов для малого и среднего бизнеса в отношении выплат, превышающих МРОТ, также уменьшена ставка по льготным кредитам для малого бизнеса.

Премьер отметил, что кабмин РФ особый акцент сделал и на решении социальных задач, на поддержке семей с детьми, людей старших поколений - они останутся в центре внимания правительства и в этом году.

В целом, по мнению Мишустина, "правительства многих стран сейчас ищут ответ на ключевой вопрос - каким будет мир после победы над новой инфекцией, и этот ответ будет определять суть долгосрочных стратегий - как в области экономики, так и многих социальных программ".

Реакция экономики

Экономика в России отреагировала в 2020 году на связанные с пандемией вызовы гораздо более сдержанно, чем в целом ряде стран, заявил Мишустин.

"В прошлом году наша экономика гораздо более сдержанно отреагировала на вызовы, связанные с распространением инфекции, чем у целого ряда стран", - сказал он.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС