"Мираторг" планирует расширение сети бургерных "Стейк&Бургер"

71

Агрохолдинг "Мираторг", развивающий сеть бургерных "Стейк&Бургер", планирует до конца года открыть 15 новых заведений Москве, Московской области и Брянске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Учитывая интерес потребителей к качественным продуктам в общепите, "Мираторг" планирует расширить фирменную сеть бургерных, которая на сегодня включает 26 ресторанов в шести регионах. Компания планирует запустить четыре новые точки в марте, одну в апреле и две в мае. Всего до конца года откроются 15 новых бургерных в Москве, Московской области и Брянске", - сообщили в компании.

В "Мираторге" уточнили, что это будут как бургерные при фирменных магазинах, так и новые точки там, где нет магазина.

8 марта стало известно о том, что сеть ресторанов McDonald's временно закроет в России все свои рестораны. При этом благотворительный Фонд "Дом Роналда Макдоналда" продолжит свою деятельность как в России, так и на Украине.

Фото из открытых источников