Минздрав СО: как уберечь себя от травмы ныряльщика

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Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по вертебрологии, заведующий нейрохирургическим отделением Самарской городской клинической больницы 1 им. Н.И. Пирогова:

Ежегодно через нейрохирургические отделения области проходят в среднем около 50 пациентов с травмами шейного отдела позвоночника вследствие ныряния в воду в водоемах города и области. Причем травмы получают как в оборудованных, так и не оборудованных местах для купания.

Многие говорят, мы вчера здесь ныряли, а за сутки течение намыло песок и место обмелело. Нередко травмы получают в черте города, на пляжах Самары, Тольятти…

Довольно часто, в 70% случаев травмы ныряльщика сопровождаются алкогольным опьянением, когда на улице жарко и притупляется инстинкт самосохранения.

Механизм данной травмы достаточно простой, пострадавший ныряет вниз головой в водоем и попросту втыкается в дно и вся энергия прыжка с массой тела приходится на шейный отдел позвоночника, который ломается с повреждением спинного мозга. В литературе данная травма называется «русской», так как «рассудительные» иностранцы стараются входить в воду ногами.

Последствия данной травмы крайне тяжелые. Жизнь пострадавших и родственников делится на до и после травмы. Состояние пациентов после травмы тяжелое, обусловлено повреждением спинного мозга, вследствие которого полностью отсутствуют движения в ногах, резко ограничены движения в руках, страдают функции тазовых органов, внешнего дыхания, нередки пролежни мягких тканей крестца, бедер, спины. Пациент обездвижен, нуждается в постоянном постороннем уходе, перевязках пролежней, промывании мочевого пузыря, очистительных клизмах. Данные симптомы сопровождаются плохим самочувствием, постоянной достаточно высокой температурой, невозможностью самостоятельных движений даже в постели. Восстановительные процессы протекают годами с достаточно грубыми пожизненными нарушениями и стойкой инвалидностью.

Данная проблема имеет высокую медико-социальную значимость как для конкретного пациента, так и для общества в целом. Гораздо проще предупредить получение подобных травм, их можно избежать. Надо соблюдать определенные правила поведения на водоемах, не нырять вниз головой, особенно в неустановленных местах, помнить о тех тяжелых последствиях, которые могут быть при данном виде травмы.

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