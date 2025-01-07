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Минздрав СО: физическая активность на свежем воздухе - мощное противодействие зимней хандре

7 января 2025 19:11
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Чтобы о новогодних каникулах остались только приятные воспоминания, врачи советуют проводить их с пользой для здоровья.

Чтобы о новогодних каникулах остались только приятные воспоминания, врачи советуют проводить их с пользой для здоровья.

Зимний отдых – это не только укрепление физического здоровья, но и прекрасная возможность для перезагрузки. Прогулки на свежем воздухе способствуют улучшению настроения, снижению уровня стресса и укреплению семейных связей. Медицинские работники активно занимаются зимними видами спорта и предпочитают проводить новогодние праздники на свежем воздухе.

Медицинская сестра Большечерниговской центральной районной больницы Елена Шереметьева с дочерью катаются на коньках и лыжах. Врач-стоматолог Иван Анорьев Большечерниговской больницы с супругой, семья медицинской сестры диспансерного отделения N8 Самарского областного клинического противотуберкулëзного диспансера им. Постникова Натальи Ермолаевой отдают предпочтение прогулкам на лыжах.

В семье руководителя управления организации социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Ильи Сиротко вошло в традицию начинать новый год с хоккейного матча и прогулок на лыжах.

«Важно помнить о правильной экипировке: теплая, непромокаемая одежда, удобная обувь, шапка, перчатки и шарф – залог комфорта и безопасности во время зимних развлечений. Не стоит забывать и о солнцезащитном креме, ведь снег отражает солнечные лучи, усиливая их воздействие на кожу. Перед началом активных занятий рекомендую выполнить разминку, чтобы подготовить мышцы к нагрузке и избежать травм. Нужно также помнить о постепенном увеличении нагрузки, особенно если вы не занимаетесь спортом регулярно. И, конечно же, важно слушать свое тело и не переутомляться», - рассказал Илья Сиротко.

В новогодние каникулы всем жителям Самарской области советуем присоединиться к нашим коллегам. Физическая активность на свежем воздухе - мощное противодействие зимней хандре.

 

Фото:   минздрав СО

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