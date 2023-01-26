Минцифры разрабатывает механизм удаления персональных данных через портал госуслуг

188

В Правительстве хотят дать россиянам возможность удалять свои персональные данные, которые они передали любым сервисам, через портал госуслуг. Об этом рассказал зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в пресс-центре «Парламентской газеты» 26 января.

Разработкой этого механизма занимается Минцифры, отметил депутат, он дополнит уже действующую сейчас возможность оформить официальный отказ от обработки биометрических данных в МФЦ.

«Это тоже очень удобная опция, потому что мы не всегда помним, кому мы и что отдавали, какие данные», — считает Горелкин.

Там же, в своем аккаунте, эти данные можно будет удалить либо оформить отказ от их обработки, пояснил депутат.