Минцифры подвело результаты работы витрины данных ЕГРН, которая была запущена 1 марта

Я нашел ошибку
Главные новости:
Оценивали более 250 конкурсных работ из 22 регионов России.
Состоялся финальный тур межрегионального конкурса «Наш дом – планета Земля!»
При необходимости планируют продолжить внесение коррективов – принимать дополнительные меры и тем самым минимизировать заторовые ситуации.
Для минимизации заторов в связи с закрытием на ремонт путепровода по улице Земеца ведется непрерывный мониторинг дорожной ситуации
Распространения природных пожаров можно избежать, если сообщать о их появлении вовремя.
МЧС СО: увидeли пожар – немедленно сообщите в пожарно-спасательную службу
Если вы столкнулись с проблемой неоформления трудовых отношений или нарушением сроков выплаты заработной платы, оставьте сообщение на телефон «горячей линии».
Самаре работает «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
С 2012 года в Центре работает группа Лекотека.
В самарском центре диагностики и консультирования более 51 тысячи детей получили социальные услуги за год
Ключевая тема фестиваля 2023 года – «Сила знания».
Продолжается прием заявок на участие в IV сезоне фестиваля стрит-арта «ФормART»
В Самаре пройдет фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека»
В Самаре пройдет фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека»
В Тольятти соберутся представители технопарков и ОЭЗ России
В Тольятти соберутся представители технопарков и ОЭЗ России
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.4
1.73
EUR 90.29
2.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека»
В Самарской филармонии выступит Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова
В Самаре прошел первый санитарный средник в рамках месячника по благоустройству
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Минцифры подвело результаты работы витрины данных ЕГРН, которая была запущена 1 марта

10 апреля 2023 10:25
174
Минцифры подвело результаты работы витрины данных ЕГРН, которая была запущена 1 марта

Сегодня на коллегии Росреестра Минцифры подвело результаты работы витрины данных ЕГРН, которая была запущена 1 марта. 

Итоги за первый месяц

  •  Сервисом по оформлению онлайн-выписки о недвижимости уже воспользовались более полумиллиона человек.
  •  Заказали около 800 тыс. таких выписок. 

Преимущества услуги
 Доступ к данным о собственности объектов недвижимости теперь получает только владелец или кредитная организация с его согласия. 
 Получить бумажную выписку можно в МФЦ. Сотрудники распечатают ее из личного кабинета Госуслуг и заверят печатью. Такой возможностью пользуются 10% заявителей.
 Получить онлайн-выписку можно бесплатно, ранее приходилось платить в среднем около 300 рублей. 
 Документ приходит в личный кабинет в течение нескольких секунд. До запуска услуги ждать выписку нужно было около 14 часов, а по регламенту — вообще до трёх рабочих дней. 
 В онлайн-выписке содержатся сведения об объекте недвижимости: о его истории, владельцах и правах на него. Собственник может быстро проверить, нет ли ошибки в реестре, и, если нужно, — исправить её (https://www.gosuslugi.ru/600464/1).

Юридическая сила документа 
Онлайн-выписка заверена электронными подписями Росреестра и Минцифры. Проверить её подлинность можно с помощью специального сервиса (https://www.gosuslugi.ru/eds).   
 
Чтобы онлайн-выписка не потеряла юридическую силу при пересылке, отправлять её нужно с файлом подписи Минцифры в формате sig. Онлайн-выписка принимается всеми органами и организациями наравне с обычной.

Как подать заявление 
Достаточно выбрать интересующий объект в вашем личном кабинете на Госуслугах  (https://www.gosuslugi.ru/600359/1/form)и отправить запрос.

Сервис запустили Минцифры, Росреестр и Ростелеком.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре 10 апреля запустили пробные рейсы автобуса № 82
10 апреля 2023  13:33
В Самаре запустили пробные рейсы автобуса №82
98
С 10 апреля в Самаре меняется схема движения популярных маршрутов трамваев
10 апреля 2023  13:00
С 10 апреля в Самаре меняется схема движения популярных маршрутов трамваев
132
Самарский Ботанический сад открывает свои двери для посетителей
10 апреля 2023  10:19
Самарский Ботанический сад открывает свои двери для посетителей
212
Состоится Всероссийская горячая линия по вопросам кадастрового учета
10 апреля 2023  10:12
Состоится Всероссийская горячая линия по вопросам кадастрового учета
174
Самарский путепровод «139 километр» по улице Земеца закрыт на ремонт
10 апреля 2023  09:46
Самарский путепровод «139 километр» по улице Земеца закрыт на ремонт
326
Весь список