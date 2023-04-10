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Сегодня на коллегии Росреестра Минцифры подвело результаты работы витрины данных ЕГРН, которая была запущена 1 марта.

Итоги за первый месяц

Сервисом по оформлению онлайн-выписки о недвижимости уже воспользовались более полумиллиона человек.

Заказали около 800 тыс. таких выписок.

Преимущества услуги

Доступ к данным о собственности объектов недвижимости теперь получает только владелец или кредитная организация с его согласия.

Получить бумажную выписку можно в МФЦ. Сотрудники распечатают ее из личного кабинета Госуслуг и заверят печатью. Такой возможностью пользуются 10% заявителей.

Получить онлайн-выписку можно бесплатно, ранее приходилось платить в среднем около 300 рублей.

Документ приходит в личный кабинет в течение нескольких секунд. До запуска услуги ждать выписку нужно было около 14 часов, а по регламенту — вообще до трёх рабочих дней.

В онлайн-выписке содержатся сведения об объекте недвижимости: о его истории, владельцах и правах на него. Собственник может быстро проверить, нет ли ошибки в реестре, и, если нужно, — исправить её (https://www.gosuslugi.ru/600464/1).

Юридическая сила документа

Онлайн-выписка заверена электронными подписями Росреестра и Минцифры. Проверить её подлинность можно с помощью специального сервиса (https://www.gosuslugi.ru/eds).



Чтобы онлайн-выписка не потеряла юридическую силу при пересылке, отправлять её нужно с файлом подписи Минцифры в формате sig. Онлайн-выписка принимается всеми органами и организациями наравне с обычной.

Как подать заявление

Достаточно выбрать интересующий объект в вашем личном кабинете на Госуслугах (https://www.gosuslugi.ru/600359/1/form)и отправить запрос.

Сервис запустили Минцифры, Росреестр и Ростелеком.