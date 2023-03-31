Минцифры объяснило, почему "Госуслуги" отключили функцию удаления профиля

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Возможность удалить учетную запись на "Госуслугах" отключили из-за действий мошенников, говорится в сообщении Минцифры, сообщает РИА Новости.

Там уточнили, что преступники все чаще взламывают личные кабинеты пользователей, используя в том числе методы социальной инженерии, и впоследствии удаляют профили. Исходя из этого, в ведомстве решили отключить эту функцию.

Отмечается, что теперь для удаления учетной записи нужно посетить МФЦ. В Минцифры также напомнили, что пользователь может отключить уведомления от госорганов в разделе "Уведомления" в личном кабинете.

Кроме того, как уточнили в ведомстве, удаление аккаунта на "Госуслугах" не считается уклонением от службы в армии.