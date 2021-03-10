Минцифры: биометрические данные могут использоваться в будущем лишь по желанию пользователя

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Наличие или отсутствие биометрии не влияет на получение гражданами доступа к госуслугам в электронном виде, поскольку используется как дополнительный фактор аутентификации, передает ТАСС. Об этом говорится в сообщении Минцифры РФ.

"Доступ ко всем услугам на Едином портале госуслуг осуществляется после авторизации с использованием Единой системы идентификации и аутентификации по связке "логин и пароль". Биометрические данные также могут быть использованы в будущем лишь по желанию пользователя в качестве дополнительного фактора аутентификации для усиления безопасности доступа в личный кабинет на портале госуслуг. Пользователь сможет сам выбирать способ аутентификации. Сбор биометрических данных не повлияет на доступ к госуслугам", - цитирует пресс-служба слова замглавы Минцифры Олега Качанова.

В Минцифры также рассказали, что в настоящее время совместно с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и представителями коммерческого сектора прорабатывают возможности применения ЕБС в различных сферах правоотношений, исходя из целесообразности ее использования. "ЕБС обеспечивает возможность совершения юридически значимых действий, в том числе в дистанционном формате, а также повышает уровень их безопасности", - отметили в Минцифры.

"В дальнейшем сферы применения ЕБС будут расширятся, исходя из социальных запросов общества. В данный момент зарегистрироваться в системе можно в отделениях банков, сдав свои биометрические данные. Кроме того, Минцифры совместно с уполномоченными ФОИВами ведет работы по организации возможности сбора биометрических образцов по желанию граждан в МФЦ, - уточнили в ведомстве. - По мере расширения сфер применения ЕБС данный способ идентификации потенциально может быть востребован у большинства россиян".

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