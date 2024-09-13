Минтранс предложил ограничить скорость электросамокатов рядом с пешеходами

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Водителям самокатов и другим пользователям средств индивидуальной мобильности (СИМ) ограничат скорость передвижения рядом с пешеходами. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщила пресс-служба Министерства транспорта России в Telegram-канале, пишут "Известия".

В ведомстве заявили, что скорость передвижения на СИМ рядом с пешеходами не должна превышать 10 км/ч.

«Также предлагается уточнить определение СИМ, правила его остановки и стоянки, ввести запрет на перевозку пассажиров и новый дорожный знак, который определит территорию, по которой движение СИМ запрещено», — заявили в Министерстве транспорта.

Кроме того, должно появиться понятие «лицо, использующее для передвижения СИМ». Оно распространит на них требования правил дорожного движения как для водителей и административную ответственность за них, соответственно.

Фото: freepik.com