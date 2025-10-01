Я нашел ошибку
Главные новости:
Список будут обновлять по мере появления на рынке новых моделей российских брендов и авто, производство которых локализовали в стране.
Минпромторг опубликовал первичный список авто для работы в такси
Водитель одного из грузовиков госпитализирован.
В Сызранском районе на трассе М-5 «Урал» столкнулись два грузовика
В серии пенальти оказались точнее самарцы.
"Крылья Советов" обыграли "Сочи" по пенальти в кубковом матче - 5:4
Для студентов  Поволжского государственного колледжа провели встречу, направленную на повышение правовой грамотности молодежи и профилактику кибермошенничества.
«Школа информационной безопасности»: сотрудники ГУ МВД СО продолжают принимать участие в акции 
Она продлится с 27 октября по 1 ноября.
Россиян в конце октября ждет шестидневная рабочая неделя 
По будням с 10:00 до 17:00 можно обратиться за бесплатной юридической консультацией по телефону 8(846)337-29-03.
В аппарате УПЧ СО открыта «горячая линия» для людей пенсионного возраста
В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы.
Тольяттинец подозревается в мошенничестве при выполнении условий социального контракта
В состав региональной делегации вошли семь представителей бизнеса.
Предприниматели и инвесторы Самарской области презентовали свои проекты на Форуме развития регионов
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
Минпромторг опубликовал первичный список авто для работы в такси

1 октября 2025 21:53
61
Список будут обновлять по мере появления на рынке новых моделей российских брендов и авто, производство которых локализовали в стране.

Минпромторг представил список машин, которые можно использовать в такси в соответствии с законом о локализации, сообщает РИА Новости.

"Под критерии разработчиков законопроекта попадают более 20 моделей от шести российских брендов", — сообщило ведомство в МАХ.

Среди них:

Lada — Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel;

УАЗ — "Патриот" и "Хантер";

Sollers — SP7;

Evolute — I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE;

Voyah — Free, Dream, Passion;

Москвич — 3, 3е, 6, 8.

Список будут обновлять по мере появления на рынке новых моделей российских брендов и авто, производство которых локализовали в стране.

С 2019 года в России действует балльная система оценки локализации автопрома. Для допуска к госзакупкам нужно набрать определенное количество баллов, сейчас это 3200.

Президент Владимир Путин подписал в мае закон о требованиях к уровню локализации такси. Новая норма подразумевает использование машин с высокой долей отечественных комплектующих и сборкой на российской территории.

После вступления закона в силу с 1 марта 2026 года для включения машины в региональный реестр легковых такси нужно будет выполнить одно из требований:

количество баллов локализации соответствует числу, установленному для госзакупок;

авто произвели в рамках специального инвестконтракта, заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025-го.

Данные для внесения в реестр должны включать:

марку;

модель;

год выпуска;

государственный регистрационный номер;

идентификационный номер транспортного средства, а если его нет, то номер его основного компонента.

Если машину внесли в реестр до 1 марта 2026-го, к ней не будут применять требования.

 

Фото:  pxhere.com

 

Кторые могут превращаться из жидкости в гель или твердый каркас в зависимости от условий организма, таких как температура или pH.
27 сентября 2025, 23:45
Ученые Сеченовского Университета разработали «умные» лекарства
Кторые могут превращаться из жидкости в гель или твердый каркас в зависимости от условий организма, таких как температура или pH. Здравоохранение
1045
Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" считает выплату справедливой и абсолютно правильной.
14 августа 2025, 22:30
Миронов: российские пенсионеры должны получить право на 13-ю пенсию
Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" считает выплату справедливой и абсолютно правильной. Политика
992
По данным Минздрава, мобильными телефонами в России сегодня пользуется более 95 процентов населения.
22 июля 2025, 19:45
Минздрав разработал рекомендации для сохранения остроты зрения
По данным Минздрава, мобильными телефонами в России сегодня пользуется более 95 процентов населения. Общество
858
Дмитрий Чернышенко также поблагодарил губернатора за реализацию проекта по созданию межвузовского кампуса мирового уровня.
1 октября 2025  14:44
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев обсудили социально-экономическое развитие Самарской области
211
Вячеслав Федорищев обратился к пожилым жителям Самарского региона
1 октября 2025  11:47
Вячеслав Федорищев обратился к пожилым жителям Самарского региона
259
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
30 сентября 2025  11:51
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
421
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
30 сентября 2025  11:19
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
1665
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»
30 сентября 2025  10:51
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»
384
Весь список