Главные новости:
Новый руководитель обладает значительным опытом службы в правоохранительных органах.
Сергей Абрамов возглавил Управление Росгвардии по Самарской области
Выпускник центра «Феникс» и ветераны СВО подарили детям новогодний праздник
Современные условия для жителей Куйбышевского района: в больнице №10 завершен ремонт терапевтического отделения
Обновленный вестибюль станции «Гагаринская» открылся к 38-летию Самарского метрополитена
Жители Самарской области ещё могут успеть присоединиться к новогодней акции «ЭнергосбыТ Плюс»
В Самарской области посчитали, насколько подорожали продукты за 10 лет
Иллюзионист Эмиль Кио умер в возрасте 87 лет
В рамках фестиваля "Сказки по-волжски" в Загородном парке Самары пройдёт несколько мероприятий
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Минприроды посвятит 2026 год изучению качества воды от скважины до прилавков

174
Минприроды посвятит 2026 год изучению качества воды от скважины до прилавков

Министерство природных ресурсов и экологии РФ совместно с коллегами из профильных ведомств посвятит 2026 год изучению качества бутилированной питьевой воды от этапа добычи до продажи в магазинах. Об том глава министерства Александр Козлов сообщил в интервью телеканалу "Россия 24".

Он отметил, что ведомство изучило все подземные запасы воды в РФ и разработало номенклатуру, по которой можно определить, безопасна ли подземная вода из источника для человека, пишет Смотрим.

"И 2026-й год мы посвятим тому, что мы посмотрим, что добывают предприятия из подземных скважин, и что появляется на прилавках. [Соответствует ли] то качество, которое заявлено, и [которое] мы видим, как геологи, и то, что мы пьем в бутылках питьевой воды, чтобы здесь нас не обманывали. Это большая работа, нам предстоит вместе с нашими коллегами, и мы с радостью ее сделаем, потому что этим самым мы поможем вместе с службами, ведомствами, то есть обеспечить такую безопасность жизни нашим людям, что они пьют", – рассказал Александр Козлов.

Обновленный вестибюль станции «Гагаринская» открылся к 38-летию Самарского метрополитена
30 декабря 2025  19:16
Обновленный вестибюль станции «Гагаринская» открылся к 38-летию Самарского метрополитена
122
В праздники в Самарской области работа всех ответственных служб будет усилена
30 декабря 2025  17:40
В праздники в Самарской области работа всех ответственных служб будет усилена
157
Самарские ТЦ рассказали, как будут работать в новогодние праздники
30 декабря 2025  16:36
Самарские ТЦ рассказали, как будут работать в новогодние праздники
195
Роман Дидковский: Работа депутата – это как множество пазлов из которых получается общая картина
30 декабря 2025  15:07
Роман Дидковский: Работа депутата – это как множество пазлов из которых получается общая картина
305
Иван Носков: «В следующем году в новое жилье переедут более 200 семей Самары»
30 декабря 2025  14:12
Иван Носков: «В следующем году в новое жилье переедут более 200 семей Самары»
366
