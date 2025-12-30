Минприроды посвятит 2026 год изучению качества воды от скважины до прилавков

Министерство природных ресурсов и экологии РФ совместно с коллегами из профильных ведомств посвятит 2026 год изучению качества бутилированной питьевой воды от этапа добычи до продажи в магазинах. Об том глава министерства Александр Козлов сообщил в интервью телеканалу "Россия 24".

Он отметил, что ведомство изучило все подземные запасы воды в РФ и разработало номенклатуру, по которой можно определить, безопасна ли подземная вода из источника для человека, пишет Смотрим.

"И 2026-й год мы посвятим тому, что мы посмотрим, что добывают предприятия из подземных скважин, и что появляется на прилавках. [Соответствует ли] то качество, которое заявлено, и [которое] мы видим, как геологи, и то, что мы пьем в бутылках питьевой воды, чтобы здесь нас не обманывали. Это большая работа, нам предстоит вместе с нашими коллегами, и мы с радостью ее сделаем, потому что этим самым мы поможем вместе с службами, ведомствами, то есть обеспечить такую безопасность жизни нашим людям, что они пьют", – рассказал Александр Козлов.