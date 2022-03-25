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Минобразования и науки Самарской области и областная Федерация профсоюзов подписали соглашение о сотрудничестве

25 марта 2022 14:13
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Стороны подписали соглашение и выразили надежду на плодотворное сотрудничество.

24 марта 2022 года состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между министерством образования и науки Самарской области и областным союзом «Федерация профсоюзов Самарской области» в рамках реализации государственной молодёжной политики.

Воспитание у молодёжи патриотических чувств, создание комфортных условий для самореализации является одной из основных задач для государства, которая реализуется посредством совместной работы специальных государственных органов власти и различными социальными партнерами.

В настоящее время на законодательном уровне утверждено понятие «молодёжь». С 2020 года к данной категории относят граждан в возрасте от 14 до 35 лет. 

«Безусловно, государственная молодёжная политика не имеет границ. Её реализация начинается ещё в дошкольном возрасте. Однако нам важно уделять особое внимание уже вполне состоявшимся молодым людям, которые работают на крупнейших предприятиях, производствах, в организациях социальной сферы, имеют семьи, у которых сформированы определенные жизненные ценности. Заключение соглашения о сотрудничестве и взаимодействии является важным шагом, направленным на всестороннее развитие молодого поколения, пропаганду здорового образа жизни, поддержку молодёжных инициатив. Уверен, совместная работа позволит нам координировать планы, вовлекать работающую молодёжь в социально значимую, проектную деятельность, направленную на всестороннее развитие», - отметил заместитель министра образования и науки Самарской области- руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.

Взаимодействие министерства и Федерации профсоюзов будет осуществляться по таким направлениям, как: 

формирование и реализация государственной молодёжной политики, единой молодёжной политики Федерации профсоюзов Самарской области, её членских организаций; 

планирование и координация совместных действий, направленных на популяризацию и поощрение интереса к профсоюзному движению России;

создание условий для полноценной самореализации молодёжи в социально-экономической и общественно-политической сферах жизни;

создание условий для участия молодёжи в разработке перспективных программ и планов в различных отраслях экономики для их дальнейшего внедрения;

воспитание патриотично настроенной молодёжи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи.

В рамках нового формата сотрудничества запланировано:

проведение мероприятий, направленных на обеспечение здорового образа жизни молодёжи, нравственного и патриотического воспитания и на реализацию молодёжью своих профессиональных возможностей;

проведение совместных мероприятий и осуществление взаимодействия c общественными организациями и движениями, представляющими интересы молодежи;

участие в конференциях, совещаниях, семинарах, выставках.

Отдельное внимание участники мероприятия уделили поддержке молодёжных инициатив, развитию творческих направлений и добровольческого движения в регионе.

В торжественной обстановке стороны подписали соглашение и выразили надежду на плодотворное сотрудничество.

 

Фото:   правительство СО

 

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