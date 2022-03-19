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Минобороны официально передало старейшее здание Самары Почте России

19 марта 2022 11:09
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Министерство обороны официально передало старейшее здание Самары Почте России

Одно из старейших зданий Самары - особняк Неронова на углу улиц Пионерской и А. Толстого -  обрело нового владельца. Об этом в эксклюзивном интервью tvsamara.ru сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, плотно занимавшийся судьбой здания.

Особняк Неронова, возведенный в 1840 году, ранее принадлежал Министерству обороны России. Но оно не было заинтересовано в этом объекте, который является ещё и памятником архитектуры федерального значения. 

"Здание одно из самых старых в центре города - ещё "догубернского" периода, построенное в 1840 году, которое сегодня просто вызывает чувства сострадания, стыда и боли. Оно, по-сути, уничтожается варварским способом, несмотря на его историческую значимость и его красоту", - посетовал депутат.

Однако теперь памятник архитектуры обретет новую жизнь. Александр Хинштейн поделился с tvsamara.ru радостным известием. Ранее Почта России выразила готовность взять здание на свой баланс, отреставрировать его и создать там отделение и зону коворкинга. Теперь все документальные формальности улажены и передача объекта состоялась.

"Министерство обороны, а ранее здание принадлежало именно ему, подписало приказ. Объект передается Почте России", - сообщил Александр Хинштейн. "Средства в бюджете Почты России на это заложены", - добавил парламентарий.

Справочно: Здание, расположенное на на улиц Воскресенской (ныне Пионерской) и Казанской (ныне Алексея Толстого) было построено еще в 1840 году титулярным советником Нероновым. Спустя 15 лет особняк выкупил издатель Яковлев и разместил в нем типографию, а также пристроил часть второго этажа. В начале XX века дом был конфискован в пользу Приволжского военного округа.  По некоторым данным известно, что в доме жила семья Сталина во время эвакуации из Москвы в 1941–1942 годах.

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