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Минкульт СО: 5 идей, куда можно сходить с детьми, чтобы интересно и культурно провести время

17 января 2025 18:51
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26 января в 11:00 в Самарской филармонии произойдет «Путешествие Нильса с дикими гусями».

Ощутить «Традиции зимних вечеров» в музее им.Алабина. 19 января, в 16.00 музей приглашает познакомиться с традиционной культурой народов Самарского края. Встречи рассчитаны на семейную аудиторию с детьми, где юные гости вместе со своими родителями смогут дружно погрузиться в исследование культуры своих предков.
Первая встреча «Традиции зимних вечеров» пройдет в формате камерных посиделок с детьми, где каждый сможет поиграть в традиционные и тематические игры, вспомнить волшебные сказки и поближе познакомиться с их персонажамиСходить в кино. 6+

На днях в прокат вышел документальный фильм «Мой друг панда», посмотреть премьеру можно в Кинотеатре Художественный. Кино покажет три месяца из жизни Фу Бао, самой известной панды в мире. Впервые на экране — неизвестные подробности о жизни гигантской черно-белой звезды соцсетей и ее трогательных отношениях со смотрителями зоопарка и поклонниками.Отправиться в музыкальное путешествие. 8+

26 января в 11:00 в Самарской филармонии произойдет «Путешествие Нильса с дикими гусями». Музыкальное представление по сказке знаменитой шведской писательницы, лауреата Нобелевской премии Сельмы Лагерлёф. Поучительная история о мальчике, который за свою гордыню и жестокость был превращён в человечка величиной с воробья.. Череда забавных персонажей, яркая музыка композитора Владимира Шаинского, красочные костюмы, а ещё и эксклюзивные куклы - всё это делает представление ярким и запоминающимся.Узнать страшную тайну! 0+

26 января в 15:00 Самарский театр кукол приглашает на квест «Страшная тайна мастера». В основе сюжета лежит театральная легенда о таинственном Мастере, который еще 100 лет назад создал большую механическую куклу, которая призвана была заменить актеров на сцене. Затея мастера не удалась, кукла не смогла заменить актеров и с тех времен пылилась где-то на складе. Сам спектакль построен по классической модели «квеста расследования» Участники вместе с персонажами истории, путешествуют по театру из точки в точку, попутно разгадывая загадки и находя подсказки для дальнейшего продвижения.Взглянуть на мир глазами ребенка. 6+

23 февраля в 13:00 в Самарском театре драмы будет пройдет показ спектакля «Маленький принц». Дитя с другой планеты, знает: зорко одно лишь сердце. У него есть искренняя любовь, крепкая дружба и ответственность за родную землю — по-настоящему самое важное в жизни. Новая постановка Яны Миносян по философской сказке Антуана де Сент-Экзюпери побуждает посмотреть на мир глазами ребёнка и сделать удивительные открытия в привычных вещах. «Ведь все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит».  6+

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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