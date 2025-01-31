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Сегодня, 31 января, Министерство образования Самарской области и Федерация гонок дронов Самарской области подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предусмотрено развитие образовательных программ для школьников и студентов, связанных с технологиями беспилотных летательных аппаратов, проведение мастер-классов и лекций от ведущих специалистов отрасли, организация соревнований по гонкам дронов среди учащихся школ, колледжей и техникумов Самарской области. Соглашение подписали министр образования Самарской области Виктор Акопьян и первый вице-президент региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация гонок дронов (беспилотных воздушных судов) Самарской области» Арсен Джалилов.

Напомним, в среду, 29 января, Президент России Владимир Путин в рамках визита в Самарскую область познакомился с научно-производственным центром беспилотных авиационных систем «Самара», который расположен на территории компании «Транспорт будущего». На территории научно-производственного центра состоялось федеральное совещание по развитию беспилотной авиации, которое провел Глава государства. Участники обсудили комплекс мер, направленных на развитие отечественной гражданской отрасли БАС, в том числе новые подходы в образовании в сфере беспилотных систем. «Для развития отрасли беспилотных авиасистем нужны высокопрофессиональные кадры, их компетенции, знания должны отвечать целям технологического лидерства. Именно в такой логике нужно настраивать работу системы профессионального образования, вносить изменения в существующие и внедрять новые образовательные программы», – подчеркнул Президент страны. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, являясь председателем комиссии Государственного Совета по направлению «Промышленность», неоднократно подчеркивал, что Самарская область делает ставку на беспилотные системы, формируя комплексный подход к отрасли: от идеи до вывода на рынок, включая формирование кадрового потенциала отрасли, который начинается с ранней профессиональной ориентации школьников.

Самарская область – одна из 30 пилотных областей-участников федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Всего в школах и учреждении среднего профессионального образования региона появилось 18 центров БАС, где учащиеся развивают компетенции в конструировании, моделировании, сборке и использовании беспилотных летательных аппаратов. Для полноценного функционирования центров организуется повышение квалификации педагогических работников.

«Сегодня технологии стремительно развиваются, и одно из самых перспективных направлений – беспилотные авиационные системы. Их применение активно внедряется в гражданские отрасли. Мы уверены, что такое сотрудничество принесет много пользы, поспособствует развитию системы образования региона и откроет новые горизонты для детей и молодежи Самарской области!» – отметил Виктор Акопьян.

Фото: Министерство образования Самарской области