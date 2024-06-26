Минфин хочет увеличить пошлину за развод в 8 раз

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С 2025 года планируется увеличение пошлины за развод в восемь раз — до 5 000 рублей. Соответствующее предложение внес Минфин и отправил его на согласование в ведомства.

«Минфин предложил увеличить размер ряда государственных пошлин. Соответствующие предложения вошли в проект поправок к масштабному налоговому законопроекту, принятому в первом чтении Госдумой 20 июня. За расторжение брака пошлину планируется поднять с 650 рублей до 5000 рублей. Предполагается, что нововведения вступят в силу с 1 января 2025 года», — ознакомились РБК с содержанием документа. Увеличатся пошлины за внесение изменений в записи актов гражданского состояния ( с 650 до 700 рублей), выдачу повторного свидетельства о рождении или заключении брака (с 350 до 500 рублей) и за выдачу справок из архивов ЗАГС (с 200 до 350 рублей).

Также планируется корректировка пошлины за смену имени. Ее планируют увеличить с 1600 до 5000 рублей. За утерю аттестата или любого документа, подтверждающего квалификацию вместо 1300, придется отдать 2000 рублей, пишет Ура.ру.