Международный день детской книги отметят в Самарской областной детской библиотеке

127

1 апреля в ГБУК «Самарская областная детская библиотека» пройдет программа в преддверии Международного дня детской книги.

2 апреля в день рождения Ханса Кристиана Андерсена весь мир отмечает Международный день детской книги.

В этом году в Самарской областной детской библиотеке событие пройдет накануне – 1 апреля и войдет в Неделю детской и юношеской книги – 2022.

С читателями в СОДБ в этот день будут разговаривать о писателях, иллюстраторах, и обо всем, что связно с книгой. Гости библиотеки примут участие в литературной игре, посвященной Андерсену, узнают о самых новых и особенных книгах и познакомятся с раритетными экземплярами Музея редкой книги СОДБ.

В 12:00 для детей вот 7 до 10 лет пройдет литературная игра «Книжная радуга».

В 15:00 – дети от 8 до 11 лет отправятся в интерактивное книжное путешествие «Все новые, все интересные!»:

В 17:00 – детям 6 лет и родителям проведут интерактивный обзор книг из фонда музея Детской книги Самарской областной детской библиотеки «Книжные редкости».

Фото: минкульт СО