Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцы могут стать участниками создания логотипа Международной выставки ″Россия″ для своего региона
Самарцы могут стать участниками создания логотипа Международной выставки ″Россия″ для своего региона
В Тольятти водитель сбил девочку
В Тольятти водитель сбил девочку
С 1 октября в российских регионах, в том числе в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях стартует осенний призыв.
С 1 октября в российских регионах, в том числе в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях стартует осенний призыв
Сегодня Крылья Советов сыграют со Спартаком
Сегодня "Крылья Советов" сыграют со "Спартаком"
Дмитрий Азаров обратился к землякам в День пожилого человека
Дмитрий Азаров обратился к землякам в День пожилых людей
Международный молодёжный кинофестиваль «МЫ» принимает заявки
Международный молодёжный кинофестиваль «МЫ» принимает заявки
77-летняя тольяттинка стала жертвой мошенника
77-летняя тольяттинка стала жертвой мошенника
Метод групповых интервью используют в подборе рекрутеры 9% компаний в Самаре
Метод групповых интервью используют в подборе рекрутеры 9% компаний в Самаре
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.41
0.41
EUR 103.16
1.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарском парке Дружба покажут ретро-автомобили
Музей Эльдара Рязанова: открытие выставки «История дома на ул. Саратовской»
Сегодня в Самарском зоопарке отметят День кролика
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Метод групповых интервью используют в подборе рекрутеры 9% компаний в Самаре

1 октября 2023 11:44
97
Метод групповых интервью используют в подборе рекрутеры 9% компаний в Самаре

Групповые собеседования проводят 9% компаний, чаще всего массовый подбор используют при найме линейного складского и торгового персонала. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций и экономически активные самарцы.

Метод групповых интервью используют в подборе рекрутеры 9% компаний в Самаре. Таким образом чаще всего нанимают складской персонал, курьеров, продавцов, охранников, водителей и операторов контактных центров.

Как относятся к участию в групповом собеседовании соискатели, соглашаются ли они на интервью в присутствии своих прямых конкурентов на должность? Судя по ответам, противников такого метода подбора больше, чем сторонников: 44 и 38% соответственно. И если среди мужчин голоса за и против участия в групповом собеседовании разделились примерно поровну, то среди женщин отказов больше.

Из числа представителей распространенных профессиональных групп больше всего лояльных к массовым интервью — среди диспетчеров и операторов кол-центров (53 и 51% соответственно). Охранников, готовых участвовать в групповом собеседовании, больше, чем не согласных на это (46 и 39% соответственно). Среди водителей и рабочих голоса за и против распределились примерно поровну.

Реже всего групповые интервью считают приемлемым вступительным испытанием главные и линейные бухгалтеры (13 и 15% соответственно). «На мой взгляд, это неуважение к специалисту. Человек и так волнуется, а тут еще и посторонние люди вокруг», — комментируют они.


Время проведения: 19—28 сентября 2023 года

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров обратился к землякам в День пожилого человека
1 октября 2023  12:18
Дмитрий Азаров обратился к землякам в День пожилых людей
80
Сергей Кравцов вместе с губернатором Дмитрием Азаровым в Тольятти осмотрел Поволжскую академию.
30 сентября 2023  20:06
Сергей Кравцов предложил провести всероссийскую педагогическую конференцию в Самарской области в 2024 году
485
В Самарской области с рабочим визитом находится Министр просвещения России Сергей Кравцов.
30 сентября 2023  17:36
Сергей Кравцов и Дмитрий Азаров провели урок о воссоединении новых регионов с Россией в крупнейшей школе региона
549
Самарских дачников предупреждают об изменении расписания дачных автобусов
30 сентября 2023  12:22
Самарских дачников предупреждают об изменении расписания дачных автобусов
531
Самара готовится к футбольному матчу топ-уровня!
29 сентября 2023  13:42
Самара готовится к футбольному матчу топ-уровня
665
Весь список