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Групповые собеседования проводят 9% компаний, чаще всего массовый подбор используют при найме линейного складского и торгового персонала. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций и экономически активные самарцы.

Метод групповых интервью используют в подборе рекрутеры 9% компаний в Самаре. Таким образом чаще всего нанимают складской персонал, курьеров, продавцов, охранников, водителей и операторов контактных центров.



Как относятся к участию в групповом собеседовании соискатели, соглашаются ли они на интервью в присутствии своих прямых конкурентов на должность? Судя по ответам, противников такого метода подбора больше, чем сторонников: 44 и 38% соответственно. И если среди мужчин голоса за и против участия в групповом собеседовании разделились примерно поровну, то среди женщин отказов больше.



Из числа представителей распространенных профессиональных групп больше всего лояльных к массовым интервью — среди диспетчеров и операторов кол-центров (53 и 51% соответственно). Охранников, готовых участвовать в групповом собеседовании, больше, чем не согласных на это (46 и 39% соответственно). Среди водителей и рабочих голоса за и против распределились примерно поровну.



Реже всего групповые интервью считают приемлемым вступительным испытанием главные и линейные бухгалтеры (13 и 15% соответственно). «На мой взгляд, это неуважение к специалисту. Человек и так волнуется, а тут еще и посторонние люди вокруг», — комментируют они.





Время проведения: 19—28 сентября 2023 года