Метеорологи назвали регионы с сильными дождями осенью

В Иркутской области, Туве, Бурятии, Забайкальском крае, на юге Амурской области и на севере Якутии в сентябре 2025 года ожидаются осадки выше нормы, говорится в вероятностном прогнозе Гидрометцентра.

Также в регионах Центрального, Южного и Приволжского федеральных округов, по прогнозам метеорологов, осадков выпадет больше, чем в 2024 году.

Наиболее изменчивая погода, по словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в сентябре ожидается на Дальнем Востоке.

«В Приморском крае, на Сахалине и в южной части Хабаровского края прогнозируются обильные осадки и частые перепады температуры», — отметил он.

Начало сентября по всей территории страны будет теплым, прогнозируется положительная аномалия, уточнил Роман Вильфанд. Только на Чукотке температура будет около нормы, а не выше, добавил он.

При этом, по словам эксперта, в начале сентября в Центральной России и Москве возможны кратковременные дожди и грозы, пишут "Известия".