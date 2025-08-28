Я нашел ошибку
Главные новости:
Билайн уже шесть лет поддерживает акцию «Дети вместо цветов»
В Самарской области ночью похолодает до +6
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
XVII Всероссийская конференция водоканалов проходит в Самаре
В Тольятти столкнулись ЛАДА и мотоцикл
Метеорологи назвали регионы с сильными дождями осенью
В Самаре ГАЗель сбила велосипедиста
Система умных камер наблюдения в Жигулевском заповеднике помогает считать мигрирующих птиц
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.44
-0.09
EUR 93.34
-0.03
Метеорологи назвали регионы с сильными дождями осенью

28 августа 2025 12:12
110
В Иркутской области, Туве, Бурятии, Забайкальском крае, на юге Амурской области и на севере Якутии в сентябре 2025 года ожидаются осадки выше нормы, говорится в вероятностном прогнозе Гидрометцентра.

Также в регионах Центрального, Южного и Приволжского федеральных округов, по прогнозам метеорологов, осадков выпадет больше, чем в 2024 году.

Наиболее изменчивая погода, по словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в сентябре ожидается на Дальнем Востоке.

«В Приморском крае, на Сахалине и в южной части Хабаровского края прогнозируются обильные осадки и частые перепады температуры», — отметил он.

Начало сентября по всей территории страны будет теплым, прогнозируется положительная аномалия, уточнил Роман Вильфанд. Только на Чукотке температура будет около нормы, а не выше, добавил он.

При этом, по словам эксперта, в начале сентября в Центральной России и Москве возможны кратковременные дожди и грозы, пишут "Известия".

