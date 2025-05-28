Мероприятия Музея Рязанова пройдут ко Дню защиты детей

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1 июня (воскресенье) в Сквере Эльдара Рязанова состоится несколько мероприятий для семейной аудитории, приуроченных ко Дню защиты детей и в рамках выставки «Будь готов!» (6+).

В 12.00 начнется игротека «В поисках золотого ключика» (6+). Участники смогут поиграть в оригинальную советскую настольную игру-бродилку по мотивам сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключение Буратино» (0+). По сюжету игры Буратино и его друзья должны попасть в кукольный театр «Молния» на представление, но на пути их будут подстерегать разные препятствия – злой Карабас-Барабас, коварные лиса Алиса и кот Базилио. Также дети поиграют и в другие советские настольные игры, например, «Колокольчик» и «В путь, друзья».

В 14.00 пройдет мастер-класс «Жил высокий гражданин» (6+). Юные участники познакомятся со знаменитым великаном дядей Степой – популярным персонажем детской литературы, созданным поэтом Сергеем Михалковым. Дети вместе с родителями создадут свой уникальный коллаж с дядей Степой и другими персонажами.