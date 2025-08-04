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Мэрия заберет у собственников две квартиры и землю в Ленинском районе Самары

4 августа 2025 10:52
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Мэрия заберет у собственников две квартиры и землю в Ленинском районе Самары

Мэрия заберет у собственников две квартиры и 194 квадратных метра земли в Ленинском районе на Галактионовской, 84. По этому адресу находится небольшой двухэтажный дом с резными наличниками. С фасада он выглядит неплохо за счет относительно свежей покраски. Но, судя по кадастровой карте, речь идет всё-таки о земле за этим домиком, во дворе:

Здание признали аварийным и подлежащим сносу еще в 2020-м. А четыре года назад, рано утром 18 марта 2021 года, пока жильцы спали, в доме рухнула стена. Внутри были 6 человек, к счастью, никто не пострадал, пишет 63.ру.

«Участок и квартиры изымаются для муниципальных нужд. Чиновники департамента управления имуществом должны определиться с размером возмещения и договориться с хозяевами изымаемых квадратных метров», — следует из документа, подписанного мэром Самары Иваном Носковым.

После обрушения часть жителей дома согласилась на переселение в Озёрный, остальным же предложили разместиться в общежитиях, которые находятся в черте города.

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