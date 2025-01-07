Мэр Самары Иван Носков поздравил самарцев с Рождеством

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Друзья! Поздравляю вас с Рождеством Христовым!

Для православных христиан это самый добрый и светлый праздник в году! Он символизирует надежду на лучшее, веру в торжество добра и справедливости, мир и любовь, которые принес в наш мир Иисус Христос. Ни один праздник не вызывает таких чувств, как Рождество, ни один не дает безграничного ощущения чуда и трогательного ожидания чего-то светлого, что обязательно должно произойти в Рождество, ни один не наполняет сердце бесконечной любовью к миру, к семье, к близким и даже к совсем незнакомым людям.

Я желаю вам сохранить в сердце добрые чувства на весь год. Пусть каждый день будет полон перспектив, приносит радость новых свершений, добрых дел и великодушных поступков. Пусть добро, сделанное вами, всегда возвращается к вам сторицей, в душе царят мир и гармония, а в домах ярко горит семейный очаг, собирая вокруг себя самых родных и любимых людей.

Здоровья, мира, добра, благополучия и счастья! С Рождеством!

Фото: телеграм-канал главы Самары