Мэр Краснодара приехал на стихийный митинг и пообещал никуда не уходить, пока проблема со светом не будет решена

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Мэр Краснодара Евгений Наумов приехал на стихийный митинг из-за массовых отключений света, где пообещал оставаться на месте, пока ситуация не будет разрешена. Видео общения градоначальника с жителями опубликовали телеграм-каналы «Осторожно, Новости» и «Краснодар и край», передает РБК.

Ранее сообщалось, что недовольные отключениями жители перекрыли улицу.

Спустя несколько часов на месте перекрытия улицы появились сотрудники полиции, потом туда приехал глава города Наумов. Он признал, что в данный момент в городе есть отключения света, которые связаны с проблемами на АЭС (вероятно, речь идет про отключение одного из энергоблоков Ростовской АЭС, которое произошло 16 июля. — РБК). Вместе с тем, по его словам, в районе улицы Кирилла Россинского случилась авария «на кабеле», сейчас «работы ведутся, тянется новый кабель».

Также мэр пообещал подвезти жителям воду в необходимом им количестве и сказал, что не уйдет с места протеста, пока не дадут электроснабжение. «Еще раз повторяю, я отсюда не уеду. Сейчас сядем с управляющими компаниями, будем вместе с вами... Хотите, привяжите меня наручниками к столбу, если вам так будет спокойнее», — заявил Наумов, призвав жителей как можно скорее разблокировать движение по магистрали.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара/РБК