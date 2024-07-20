Я нашел ошибку
Главные новости:
Специалисты также восстановили водоснабжение и запустили подачу воды.
Аварию на электросетях в Краснодаре устранили
Пять человек травмированы в результате грубого нарушения Правил плавания судоводителем маломерного судна.
На Волге столкнулись два судна - скоростное и маломерное
Во втором туре "Акрон" на выезде сыграет с воронежским "Факелом" 27 июля.
Московский "Локомотив" обыграл дебютанта РПЛ тольяттинский "Акрон" в стартовом матче нового сезона ЧР по футболу 3-2
Впервые после травмы, пропустив год без двух дней, выйдя на замену сыграл Дмитрий Цыпченко.
«Крылья Советов» проиграли чемпиону страны «Зениту» - 0:4
С сохранением до конца суток.
В ближайший час местами по Самарской области ожидается гроза, ливень, крупный град, шквалистое усиление ветра
Он даже предложил заковать себя в наручники.
Мэр Краснодара приехал на стихийный митинг и пообещал никуда не уходить, пока проблема со светом не будет решена
Вячеслав Федорищев принял участие в Дне открытых дверей АО «АВТОВАЗ».
Вячеслав Федорищев: «АВТОВАЗ – центр развития Тольятти»
С 2024 года выпускники смогли воспользоваться правом пересдать один предмет ЕГЭ до конца приемной кампании.
В Рособрнадзоре посчитали, что пересдавать более одного предмета ЕГЭ нецелесообразно 
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.02
0.14
EUR 96.04
-0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Для самарцев работает выставка «Было/Не было» (12+)
В историческом зале Самарского политеха состоится литературный вечер «Мой Маяковский»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 18-21 июля
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Мэр Краснодара приехал на стихийный митинг и пообещал никуда не уходить, пока проблема со светом не будет решена

20 июля 2024 18:48
199
Он даже предложил заковать себя в наручники.

Мэр Краснодара Евгений Наумов приехал на стихийный митинг из-за массовых отключений света, где пообещал оставаться на месте, пока ситуация не будет разрешена. Видео общения градоначальника с жителями опубликовали телеграм-каналы «Осторожно, Новости» и «Краснодар и край», передает РБК.

Ранее сообщалось, что недовольные отключениями жители перекрыли улицу.

Спустя несколько часов на месте перекрытия улицы появились сотрудники полиции, потом туда приехал глава города Наумов. Он признал, что в данный момент в городе есть отключения света, которые связаны с проблемами на АЭС (вероятно, речь идет про отключение одного из энергоблоков Ростовской АЭС, которое произошло 16 июля. — РБК). Вместе с тем, по его словам, в районе улицы Кирилла Россинского случилась авария «на кабеле», сейчас «работы ведутся, тянется новый кабель».

Также мэр пообещал подвезти жителям воду в необходимом им количестве и сказал, что не уйдет с места протеста, пока не дадут электроснабжение. «Еще раз повторяю, я отсюда не уеду. Сейчас сядем с управляющими компаниями, будем вместе с вами... Хотите, привяжите меня наручниками к столбу, если вам так будет спокойнее», — заявил Наумов, призвав жителей как можно скорее разблокировать движение по магистрали.

 

Фото: пресс-служба администрации Краснодара/РБК

Теги: Россия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На месте уже работает Росгвардия и полиция. 
20 июля 2024, 15:38
В Краснодаре жители  перекрыли улицу: они сидят без света уже сутки
На месте уже работает Росгвардия и полиция.  В стране
255
Благодаря социально значимому проекту «Читающая мама» родители получат уникальную возможность провести качественное время со своими детьми, обсуждая прочитанное и углубляясь в мир воображения и знаний.
19 июля 2024, 15:25
В Год семьи в России стартовал проект поддержки семейного чтения
Благодаря социально значимому проекту «Читающая мама» родители получат уникальную возможность провести качественное время со своими детьми, обсуждая... Общество
512
Участников ждут: прямые эфиры с организаторами и экспертами форума, встречи с почётными гостями, игры и интерактивы в соцсетях, а также новые подробности про iВолгу 2024 года.
12 июля 2024, 17:46
iВолга приглашает молодёжь со всей России принять участие в Цифровых неделях до старта Форума
Участников ждут: прямые эфиры с организаторами и экспертами форума, встречи с почётными гостями, игры и интерактивы в соцсетях, а также новые подробности про... Общество
820
В центре внимания
АВТОВАЗу — 58 лет!
20 июля 2024  13:14
АВТОВАЗу — 58 лет!
306
Вячеслав Федорищев предложил добровольцам создать совместный штаб по содействию программе социально-экономического развития региона
20 июля 2024  12:27
Вячеслав Федорищев предложил добровольцам создать совместный штаб по содействию программе социально-экономического развития региона
524
Сегодня на
20 июля 2024  12:09
Сегодня на "Солидарность Самара Арене" пройдет домашний матч "Крыльев Советов" против "Зенита"
433
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 22 июля
20 июля 2024  11:57
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 22 июля
412
В Самаре продлено ограничение движения транспорта в районе пересечения улиц Вилоновской и Буянова
20 июля 2024  11:49
В Самаре продлено ограничение движения транспорта в районе пересечения улиц Вилоновской и Буянова
311
Весь список