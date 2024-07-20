В Краснодаре жители  перекрыли улицу: они сидят без света уже сутки

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Люди перекрыли дорогу в Краснодаре на улице Краеведа Соловьева. Они сидят без света уже сутки. Жители ЖК "Краски" второй месяц жалуются на длительное отключение света, жильцы уже написали жалобу в СК, сообщает 93.ru.

Сегодня люди настолько отчаялись, что вышли на улицу. На месте уже работает Росгвардия и полиция.

"ЖК Краски, Краеведа Соловьева, выключили свет 19 июля примерно в 13:00, по настоящее время до сих пор его нет. И так уже сколько недель подряд", — рассказал местный житель сегодня утром.