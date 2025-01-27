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Меньше трети россиян положительно оценили репутацию своего работодателя

27 января 2025 09:46
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Меньше трети россиян положительно оценили репутацию своего работодателя

Россияне верят в институт репутации на российском рынке труда. И соискатели, и рекрутеры уделяют значительное внимание отзывам, когда ищут работу либо человека в команду, выяснили социальная сеть для нетворкинга Сетка и платформа онлайн-рекрутинга hh.ru. Зачастую отзывы оказываются важнее высокой зарплаты или щедрого соцпакета. Свыше двух третей соискателей хотя бы раз отказывались от потенциально привлекательного предложения о работе из-за плохой репутации работодателя, а каждый седьмой рекрутер по этой причине отказывался брать на работу квалифицированного специалиста.

В ходе опроса соискателям (свыше 2,3 тыс. человек) и рекрутерам компаний (459) предлагалось оценить влияния фактора репутации на процесс поиска работы и сотрудников.

Абсолютное большинство соискателей (75%) в процессе поиска работы активно изучают отзывы бывших сотрудников о потенциальном работодателе — как о компании в целом, так и о руководителе команды, в которой предстоит работать. Среди работодателей отзывы на кандидатов изучают 85% опрошенных.
 

Чаще всего отзывы на потенциальных работодателей собирают работники сферы искусства (81%), продаж (81%), ИТ и digital (79%), строительного сектора (78%) и финансовой отрасли (75%). Реже других — работники образовательной сферы (61%).

Чаще всего информацию ищут на сайтах для поиска работы (85%). Около двух третей респондентов опрашивают коллег по отрасли (60%). 41% смотрят посты действующих и бывших сотрудников в соцсетях. Почти столько же (39%) изучают сайты с черными списками работодателей. Каждый третий ищет информацию на форумах и в специализированных сообществах (группы в соцсетях, чаты в Telegram и др.), 26% ищут контакты нынешних или бывших сотрудников и спрашивают у них напрямую.

Свыше двух третей опрошенных соискателей один-два раза (46%) либо больше трех раз (22%) отказывались от потенциально привлекательного предложения о работе именно из-за негативных отзывов бывших сотрудников. Чаще всего такой подход свойственен работникам сферы искусства (28% опрошенных из этой сферы отказывались от офферов из-за негативных отзывов на работодателя более двух раз), услуг для физлиц и бизнеса (27%), маркетинга / PR (26%), а также среди административного персонала (24%), юристов (22%) и ИТ- / digital-сектора (20%).

Из числа опрошенных рекрутеров же это каждый седьмой (13% рекрутеров и руководителей с правом принятия решения о найме каждый седьмой указали, что однажды либо несколько раз отказались от сотрудника с хорошими хард-скиллами из-за плохих отзывов о нем от его бывших коллег). Еще 52% опрошенных рекрутеров указали, что могут отклонить кандидата, если негативных отзывов на них оказывается слишком много. Это свойственно прежде всего компаниям малого бизнеса, нежели крупным компаниям со штатом свыше 1 тыс. человек.

«Результаты опроса показывают, как важно и работодателям, и соискателям быть открытыми по отношению друг к другу. Активное присутствие в профессиональных соцсетях, прозрачность и доступность помогают не только наладить связи между соискателем и работодателем, но и укрепить репутацию обеих сторон. Для соискателя это возможность продемонстрировать свои достижения и компетенции, а для работодателя — показать открытость, доброжелательность и приверженность ценностям, что способствует привлечению талантов и формированию положительного имиджа на рынке», — комментирует директор по маркетингу «Сетки» Татьяна Канонерова.

Респондентам также предлагалось оценить репутацию своего работодателя. Оказалось, что всего 31% респондентов положительно оценивают репутацию своего работодателя, тогда отрицательную оценку дали 18%, то есть почти каждый пятый.

Чаще других позитивно оценивали репутацию работодателя работники строительной отрасли (48%), сферы ИТ / digital (34%), консалтинга (33%), продаж (31%) и управления персоналом (30%). Последние, а также работники строительной отрасли в то же время чаще других давали своим работодателям негативные оценки (25% и 23% соответственно). Своих работодателей негативно оценивают также 22% специалистов финансовой отрасли, 19% работников производственной отрасли, 19% работников сферы продаж, 17% сотрудников юридической отрасли и 14% — образовательной сферы. В сфере искусства репутацию работодателя оценивают негативно всего 9% сотрудников.

В контексте регионов чаще других негативно оценивали работодателя жители Подмосковья (20%) и Новосибирской области (20%), а также Челябинской области (19%), Воронежской и Нижегородской областей, Москвы и Татарстана (по 18%). Среди респондентов, оценивших репутацию своего работодателя положительно, больше всего жителей Красноярского края (44%), Татарстана (43%), Пермского края (38%), Самарской области (36%) и Краснодарского края (34%).

Наиболее пагубное влияние на репутацию работодателя, с точки зрения большинства опрошенных, оказывают плохие условия труда (80%) и несправедливое отношение руководства (80%), а также низкая зарплата (66%), высокая текучка (63%) и токсичная атмосфера в коллективе (61%).

Свыше половины опрошенных соискателей часто (10%), периодически (32%) или хотя бы раз (13%) сталкивались с ситуацией, когда работодатель просил их выполнить работу, которая расходится с их общечеловеческими либо профессиональными принципами. И столько же на это соглашались (39% — 1-2 раза, 13% — часто, а 3% — всегда).

Чаще других о подобных просьбах говорили сотрудники производственной отрасли (71%), юристы (69%) и административный персонал (68%), а также работники научно-образовательной сферы (65%), сферы масс-медиа (57%) и продаж (55%).

Теги: Опрос

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