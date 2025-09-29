Мемориальную доску общественному деятелю Юрию Хартукову установили в Самаре

121

26 сентября в Самаре состоялось открытие мемориальной доски, посвященной памяти общественного деятеля, члена общероссийской патриотической организации «Российский союз ветеранов» Юрия Хартукова. Памятный знак по инициативе его семьи размещен на фасаде дома № 21 по улице Ульяновской, где Юрий Федорович жил многие годы.

В тожественной церемонии вместе с близкими принял участие глава города Самара Иван Носков.

«В каждом городе есть свои герои – люди, чьи имена навсегда вписаны в его историю благодаря их трудовым заслугам и активной жизненной позиции. Такие памятные знаки – это своего рода связь времен и поколений, напоминание ныне живущим самарцам о тех, чьими силами развивался наш город. Благодарю близких Юрия Федоровича за то, что сохраняете память о нем, уверен, это важно не только для семьи и тех, кто когда-то с ним работал, но и для воспитания подрастающего поколения самарцев», – сказал глава города Самара Иван Носков.