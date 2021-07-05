МЕГА Самара открыла «Твой доступ к активной и здоровой жизни»

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В МЕГЕ Самара с 1 по 31 июля проходит кампания «Твой доступ к активной и здоровой жизни». В программе мастер-классы для детей и взрослых, бесплатные тренировки для гостей, воркшоп и мини-курс здоровых привычек с lifestyle-экспертом.

В МЕГЕ Самара запущена кампания, посвященная получению нового опыта и знаний о здоровье и спорте. Гости смогут посетить бесплатные мероприятия: мастер-класс по воркауту и hip-hop для детей и взрослых, мини-курс здоровых привычек и воркшоп «Заряжаем батарейки. Инструкция по восполнению ресурсов» с lifestyle-экспертом. На мини-курсе и воркшопе обсудят причины нехватки энергии и посоветуют, как оставаться в ресурсе, а самые активные участники получат подарки. Список мастер-классов пополняется, все подробности на сайте МЕГИ.

Кроме того, с 1 по 31 июля в МЕГЕ Самара можно получить подарки для мотивации приобщения к физкультуре и здоровому образу жизни. Для участия необходимо совершить покупку на сумму от 1 000 рублей и отсканировать чек в приложении МЕГИ. В личном кабинете MEGA Friends у вас появится купон на фитнес-резинку и ссылка на видеоуроки с ней. Подарок можно получить на промо-стойке, в нерабочее время ― на столе информации МЕГИ Самара. Подробности на mega.ru

МЕГА Самара работает в прежнем режиме с соблюдением всех санитарных норм, ношение индивидуальных средств защиты обязательно для посетителей.