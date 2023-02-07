Медики УФСИН СО и больницы Середавина помогают осужденным с заболеваниями органов зрения и опорно-двигательного аппарата

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Медики УФСИН России по Самарской области совместно со специалистами Самарской областной клинической больницы имени Владимира Середавина оказывают помощь осужденным с заболеваниями органов зрения и опорно-двигательного аппарата.

Специализированная медицинская помощь оказывается с использованием инструментальных, в том числе магнитно-резонансных методов исследования.

По результатам врачебных консультаций с привлечением высококвалифицированных специалистов Самарской областной клинической больницы имени Владимира Середавина определена тактика дальнейшего лечения пациентов, направленная на улучшение их состояния и скорейшее выздоровление.

Как сказала врио начальника МСЧ-63 ФСИН России полковник внутренней службы Алима Садыкова, своевременная организация оказания специализированной медицинской помощи, является плановым мероприятием, позволяющим пациентам получать необходимые врачебные консультирования и адекватное лечение, предусмотренные программой государственных гарантий оказания гражданам медицинской помощи, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области