Медалью Совфеда награжден ученик 7 класса Кинель-Черкасского района Ансар Нурушев

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Медалью Совета Федерации награжден ученик 7 класса Подгорненской школы Ансар Нурушев.

Ансар спас тонущего мальчика. Случай произошел на реке Кутулук в марте 2021 года. На крики о помощи, провалившегося в полынью мальчика, прибежал Ансар. Он помог тонущему выбраться из воды и привел его к себе в дом.

О геройском поступке 12-летнего Ансара узнали в Совете Федерации и решили наградить медалью «За проявленное мужество». Почетную миссию выполнил сенатор Совета Федерации от Самарской губернской думы Андрей Кислов. Глава Кинель-Черкасского района Сергей Радько выразил родителям Ансара глубокую признательность за хорошее воспитание сына, сообшает пресс-служба пятьдесят ПЕРВОГО КАНАЛА КинельЧеркассы

Фото: пятьдесят ПЕРВЫЙ КАНАЛ КинельЧеркассы