МЧС СО: увидeли пожар – сообщите в пожарно-спасательную службу

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Распространения природных пожаров можно избежать, если сообщать об их появлении своевременно.

К сожалению, далеко не все граждане проявляют сознательность и звонят при виде пожара на телефоны пожарной охраны или единой дежурно-диспетчерской службы.

Установившаяся в Самарской области сухая погода неблагоприятно влияет на обстановку с природными пожарами.

За прошедшие сутки на территории региона в результате неконтролируемого пала сухой травы произошло 56 пожаров на общей площади более 3 га.

По данным космического мониторинга зарегистрирована 21 термическая точка, 17 из них подтверждены.

По оперативным данным с начала 2025 года на территории области произошло 409 природных пожаров в результате палов сухой травы на общей площади более 30 га, и 7 низовых лесных пожаров на общей площади более 4 га.

Главное управление напоминает, что в регионе действует особый противопожарный режим, и призывает жителей Самарской области быть предельно осторожными с огнем, соблюдать правила пожарной безопасности.

Если вы стали очевидцем природного пожара обязательно сообщите о нем в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону "112", или в пожарно-спасательную службу по единому телефону пожарных и спасателей «01», «101» (все операторы сотовой связи).

Не пренебрегайте этим простым действием! Не будьте равнодушными. Возгорание сухой растительности может привести к беде, если вовремя не принять меры!

Фото: ГУ МЧС СО