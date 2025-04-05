Я нашел ошибку
Главные новости:
Эксперт назвала признаки качественного пасхального кулича
Эксперт назвала признаки качественного пасхального кулича
После просмотра картины ребята смогли поучаствовать в дискуссии с членами поискового отряда «Сокол», которые участвуют в поисковых экспедициях в разных уголках России.
Сотрудники СУ СКР СО со школьниками посетили премьеру фильма о Поисковом движении
В Самаре ночью +7, +9°С, днем +18, +20°С.
6 апреля в регионе местами небольшой дождь, до +21°С
Распространения природных пожаров можно избежать, если сообщать об их появлении своевременно.
МЧС СО: увидeли пожар – сообщите в пожарно-спасательную службу
Иван Сергеев, забив свой 57 гол за нашу команду, догнал лучшего бомбардира "Крыльев" в российской истории Сергея Корниленко.
"Крылья Советов" - казанский "Рубин" - 1:1
Стадион и присутствующий на нем Гретцки аплодируют стоя.
Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки
В завершение встречи школьники поблагодарили за предоставленную возможность познакомится с профессией полицейского.
Полицейские региона познакомили школьников со спецификой работы в органах внутренних дел
Лучшие команды страны представили свои номера в короткой и произвольной программе. В числе призеров соревнований - фигуристы из Самарской области.
«Эдельвейс» и «Жемчужина» стали призерами всероссийских соревнований по синхронному катанию 
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.28
-0.1
EUR 92.99
-0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Полицейские региона познакомили школьников со спецификой работы в органах внутренних дел
В Самаре пройдет открытие фотовыставки «В чьих глаза красота?»
День беременных в Самаре: лекции, музыка, мастер-классы и вдохновение для будущих мам
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

МЧС СО: увидeли пожар – сообщите в пожарно-спасательную службу

5 апреля 2025 16:56
128
Распространения природных пожаров можно избежать, если сообщать об их появлении своевременно.

Распространения природных пожаров можно избежать, если сообщать об их появлении своевременно.

К сожалению, далеко не все граждане проявляют сознательность и звонят при виде пожара на телефоны пожарной охраны или единой дежурно-диспетчерской службы.

Установившаяся в Самарской области сухая погода неблагоприятно влияет на обстановку с природными пожарами.

За прошедшие сутки на территории региона в результате неконтролируемого пала сухой травы произошло 56 пожаров на общей площади более 3 га.

По данным космического мониторинга зарегистрирована 21 термическая точка, 17 из них подтверждены.

По оперативным данным с начала 2025 года на территории области произошло 409 природных пожаров в результате палов сухой травы на общей площади более 30 га, и 7 низовых лесных пожаров на общей площади более 4 га.

Главное управление напоминает, что в регионе действует особый противопожарный режим, и призывает жителей Самарской области быть предельно осторожными с огнем, соблюдать правила пожарной безопасности.

Если вы стали очевидцем природного пожара обязательно сообщите о нем в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону "112", или в пожарно-спасательную службу по единому телефону пожарных и спасателей «01», «101» (все операторы сотовой связи).

Не пренебрегайте этим простым действием! Не будьте равнодушными. Возгорание сухой растительности может привести к беде, если вовремя не принять меры!

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В упорной борьбе команды продемонстрировали практические навыки оперативной деблокировки и эвакуации условно пострадавших из салона автомобиля, а также оказания им первой доврачебной помощи.
26 марта 2025, 15:22
В Самаре определили лучшую команду по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации ДТП
В упорной борьбе команды продемонстрировали практические навыки оперативной деблокировки и эвакуации условно пострадавших из салона автомобиля, а также... Общество
737
В Самаре ночью -4, -6°С, днем +6, +8°С.
23 марта 2025, 14:45
24 марта в регионе небольшая облачность, до +9°С
В Самаре ночью -4, -6°С, днем +6, +8°С. Общество
1283
Остаются подтопленными 2 низководных моста в районе н.п. Полудни Кинель-Черкасского района и н.п. Мосты Пестравского района.
21 марта 2025, 16:44
МЧС СО: паводковая обстановка в регионе по состоянию на 21 марта
Остаются подтопленными 2 низководных моста в районе н.п. Полудни Кинель-Черкасского района и н.п. Мосты Пестравского района. Экология
1169
В центре внимания
В центре Самары временно изменили маршруты трех автобусов
5 апреля 2025  12:17
В центре Самары временно изменили маршруты трех автобусов
260
В Самаре изменили названия трех остановок общественного транспорта
4 апреля 2025  13:39
В Самаре изменили названия трех остановок общественного транспорта
2556
В Самаре отменили два автобусных маршрута
4 апреля 2025  13:30
В Самаре отменили два автобусных маршрута
521
Константин Титов, советник губернатора Самарской области, рассказал о планах развития метро в Самаре
4 апреля 2025  13:10
Константин Титов, советник губернатора Самарской области, рассказал о планах развития метро в Самаре
501
В Самаре открылся международный патриотический форум
4 апреля 2025  09:47
В Самаре открылся международный патриотический форум
363
Весь список