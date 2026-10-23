В ноябре температура превысит норму на севере и опустится ниже на юге России

В конце осени температура воздуха на территории России распределится неравномерно. В одних регионах показатели в ноябре превысят климатическую норму, тогда как в других они окажутся ниже прошлогодних значений. Это следует из прогноза Гидрометцентра, с которым ознакомились «Известия».

Согласно прогнозу, средняя месячная температура воздуха превысит средние многолетние значения более чем на +1 градус на севере Северо-Западного и Уральского федеральных округов. Такие же показатели ожидаются на севере Красноярского края и Дальневосточного федерального округа.

На юге и востоке Центрального федерального округа, а также на юге Уральского федерального округа, в Южном и Приволжском федеральных округах температура воздуха будет ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В Москве и Санкт-Петербурге ноябрь прогнозируется в пределах климатической нормы. Однако, как отметил в беседе с «Известиями» начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков, в столичном регионе температура уже шесть месяцев подряд превышает обычные показатели.

По словам синоптика, при сохранении текущей тенденции ноябрьская температура в Москве может оказаться выше средних значений. При этом он не исключил кратковременных заморозков, напомнив, что 20 октября столбик термометра в столице впервые опустился до –0,3 °C, а этот день стал самым холодным с начала осени.