В ноябре температура превысит норму на севере и опустится ниже на юге России

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области прошли съемки полнометражного фильма «Не оступись, доченька!». Создателем картины выступил известный петербургский режиссер Владислав Фурманов .
В регионе прошли съемки послевоенной драмы с Елизаветой Боярской в главной роли
Аэропорт Самары переходит на зимнее расписание
Аэропорт Самары переходит на зимнее расписание
В Тольятти прошла презентация книги о жизни семьи участника СВО
В Тольятти прошла презентация книги о жизни семьи участника СВО
Самарская делегация обсудила с Херсонской областью поставки оборудования и развитие промышленной кооперации
Самарская делегация обсудила с Херсонской областью поставки оборудования и развитие промышленной кооперации
В селе Красный Яр в ходе дорожного конфликта 18-летний пешеход нанес 46-летнему водителю смертельный удар ножом
В селе Красный Яр в ходе дорожного конфликта 18-летний пешеход нанес 46-летнему водителю смертельный удар ножом
В Тольятти перед судом предстанет мать, задолжавшая ребенку более 1,5 млн рублей
В Тольятти перед судом предстанет мать, задолжавшая ребенку более 1,5 млн рублей
Жители Самары могут оценить общественный транспорт города на платформе ежегодной премии журнала «Городской транспорт»
Жители Самары могут оценить общественный транспорт города на платформе ежегодной премии журнала «Городской транспорт»
Выдача автокредитов в России сократилась на 14% в сентябре
Выдача автокредитов в России сократилась на 14% в сентябре
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.13
-0.84
EUR 91.14
-0.79
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Заварка» совместно со Школой для собак «Гавс» проведет пешеходную экскурсию для собак и их владельцев «Сами с усами»
22 октября в 19.00 в Музее Рязанова пройдет вторая встреча открытого семинара «Читать «Кино» Делеза»
Самарцев приглашают в зоопарк отметить День отца 16 октября
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В ноябре температура превысит норму на севере и опустится ниже на юге России

205
В ноябре температура превысит норму на севере и опустится ниже на юге России

В конце осени температура воздуха на территории России распределится неравномерно. В одних регионах показатели в ноябре превысят климатическую норму, тогда как в других они окажутся ниже прошлогодних значений. Это следует из прогноза Гидрометцентра, с которым ознакомились «Известия».

Согласно прогнозу, средняя месячная температура воздуха превысит средние многолетние значения более чем на +1 градус на севере Северо-Западного и Уральского федеральных округов. Такие же показатели ожидаются на севере Красноярского края и Дальневосточного федерального округа.

На юге и востоке Центрального федерального округа, а также на юге Уральского федерального округа, в Южном и Приволжском федеральных округах температура воздуха будет ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В Москве и Санкт-Петербурге ноябрь прогнозируется в пределах климатической нормы. Однако, как отметил в беседе с «Известиями» начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков, в столичном регионе температура уже шесть месяцев подряд превышает обычные показатели.

По словам синоптика, при сохранении текущей тенденции ноябрьская температура в Москве может оказаться выше средних значений. При этом он не исключил кратковременных заморозков, напомнив, что 20 октября столбик термометра в столице впервые опустился до –0,3 °C, а этот день стал самым холодным с начала осени.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
В Самаре обновили 60 контейнерных площадок
23 октября 2026  13:10
В Самаре обновили 60 контейнерных площадок
141
Министерство спорта Самарской области запустило официальный чат-бот в мессенджере «Макс»
23 октября 2026  10:37
Министерство спорта Самарской области запустило официальный чат-бот в мессенджере «Макс»
307
97,4% жилого фонда подключено к отоплению в Самаре
22 октября 2026  13:44
97,4% жилого фонда подключено к отоплению в Самаре
431
Вячеслав Федорищев заявил о необходимости трансформации российской промышленности.
21 октября 2026  17:58
Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность»
703
Продление ул. Авроры и строительство развязок на Южном шоссе отложили
21 октября 2026  13:36
Продление ул. Авроры и строительство развязок на Южном шоссе отложили
567
Весь список