В Ставропольском районе работники магазина задержали грабителя

В сентябре текущего года в дежурную часть Отдела МВД России по Ставропольскому району поступило сообщение от представителя сетевого магазина: в торговой точке сотрудник службы безопасности задержал посетителя, похитившего алкогольную продукцию с прилавка.

Оперативный дежурный направил по указанному адресу участковых уполномоченных полиции.

Полицейские задержали мужчину, которого до их приезда удерживали сотрудники службы безопасности торговой точки, установили его личность, провели осмотр помещения, подробно опросили заявителя, изъяли записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован момент хищения, и документацию. Сотрудники полиции обнаружили на выходе из магазина похищенную бутылку коньяка – впоследствии дознаватель приобщил ее к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

В ходе опроса очевидцев и ранее судимого за имущественные преступления 47-летнего злоумышленника полицейские установили, что местный житель находился у стеллажей с алкоголем: долго рассматривал товары, а затем, думая, что его никто не видит, схватил бутылку, и проигнорировав обращение кассира, прошел через кассовую зону, не оплатив покупку.

Сотрудник службы безопасности, проявив профессиональную бдительность, своевременно заметил подозрительное поведение злоумышленника и не допустил его беспрепятственного ухода.

Изучив собранные участковыми уполномоченными полиции материалы, Отделом дознания Отдела МВД России по Ставропольскому району в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 161 УК РФ, возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полицейские продолжают сбор и фиксацию доказательств, устанавливают все детали произошедшего, проводят работу по выявлению возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта.

Председатель Общественного совета при ОМВД России по Ставропольскому району Артем Медведев выразил искреннюю благодарность сотруднику магазина за проявленную гражданскую позицию, оперативность и смелость, отметив важность качественного взаимодействия организаций правоохранительной направленности и органов внутренних дел.