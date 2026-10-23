Виноделы России потребовали еще сильнее поднять пошлины на импорт вина

Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) вновь заявила о необходимости дальнейшего повышения пошлин на импорт вина из недружественных стран. Об этом сообщил исполнительный директор АВВР Петр Ефремов.

«Это позиция ассоциации, которая была однажды заявлена, собственно, она не менялась. <...> Конечно, мы выступаем прежде всего против импорта из недружественных стран», — сообщил Ефремов, отметив, что позиция ассоциации остается неизменной. Его слова передает Tass.ru.

В августе 2024 года правительство РФ повысило таможенные пошлины на ввоз вина и вермутов из недружественных стран с 20 % до 25 % (но не менее двух долларов за литр). Однако АВВР считает такую меру недостаточной и предлагает поднять пошлину до 200 % для вин из стран НАТО.