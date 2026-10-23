Я нашел ошибку
Главные новости:
В Госдуме предложили сделать подготовку школьников к ЕГЭ и ОГЭ бесплатной
В Госдуме предложили сделать подготовку школьников к ЕГЭ и ОГЭ бесплатной
Самарцы рассказали, какие профессии считают самыми благородными в 2026 году
Самарцы рассказали, какие профессии считают самыми благородными в 2026 году
В ноябре температура превысит норму на севере и опустится ниже на юге России
В ноябре температура превысит норму на севере и опустится ниже на юге России
У самарца конфисковали авто за пьяную езду
У самарца конфисковали авто за пьяную езду
В Ставропольском районе работники магазина задержали грабителя
В Ставропольском районе работники магазина задержали грабителя
Виноделы России потребовали еще сильнее поднять пошлины на импорт вина
Виноделы России потребовали еще сильнее поднять пошлины на импорт вина
В отношении бывшего главы Нефтегорского района Самарской области Александра Баландина. возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий".
Губернатор Вячеслав Федорищев: "Наша позиция неизменна и последовательна: нулевая терпимость к любым злоупотреблениям во власти."
20 и 21 октября в столице Катара Дохе проходили международные соревнования по тхэквондо G-1.
Спортсмены региона -  призеры международных соревнований по тхэквондо
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.13
-0.84
EUR 91.14
-0.79
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Заварка» совместно со Школой для собак «Гавс» проведет пешеходную экскурсию для собак и их владельцев «Сами с усами»
22 октября в 19.00 в Музее Рязанова пройдет вторая встреча открытого семинара «Читать «Кино» Делеза»
Самарцев приглашают в зоопарк отметить День отца 16 октября
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Виноделы России потребовали еще сильнее поднять пошлины на импорт вина

136
Виноделы России потребовали еще сильнее поднять пошлины на импорт вина

Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) вновь заявила о необходимости дальнейшего повышения пошлин на импорт вина из недружественных стран. Об этом сообщил исполнительный директор АВВР Петр Ефремов.

«Это позиция ассоциации, которая была однажды заявлена, собственно, она не менялась. <...> Конечно, мы выступаем прежде всего против импорта из недружественных стран», — сообщил Ефремов, отметив, что позиция ассоциации остается неизменной. Его слова передает Tass.ru.

В августе 2024 года правительство РФ повысило таможенные пошлины на ввоз вина и вермутов из недружественных стран с 20 % до 25 % (но не менее двух долларов за литр). Однако АВВР считает такую меру недостаточной и предлагает поднять пошлину до 200 % для вин из стран НАТО.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
97,4% жилого фонда подключено к отоплению в Самаре
22 октября 2026  13:44
97,4% жилого фонда подключено к отоплению в Самаре
409
Вячеслав Федорищев заявил о необходимости трансформации российской промышленности.
21 октября 2026  17:58
Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность»
680
Продление ул. Авроры и строительство развязок на Южном шоссе отложили
21 октября 2026  13:36
Продление ул. Авроры и строительство развязок на Южном шоссе отложили
543
Во вторник, 20 октября, в Самаре на площади Славы губернатор Вячеслав Федорищев вручил награды инструкторам и участникам отряда «БАРС – Крылья», проявившим себя в отражении вражеских атак БПЛА. Также глава региона передал военнослужащим очередную партию с
20 октября 2026  20:07
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил награды проявившим себя бойцам отряда «БАРС-Крылья» и передал спецтехнику
1002
В Самарской области сохранят плату за мусор по площади жилья
20 октября 2026  11:43
В Самарской области сохранят плату за мусор по площади жилья
666
Весь список