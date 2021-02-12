МЧС СО: толщина льда неоднородна, не выходите на лед!

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13 февраля днем в Самарской области ожидается плюсовая температура, а вечером она снова опустится ниже нуля. Такое природное явление называется «температурные качели». Из-за этого лед на водоемах становится рыхлым, появляются промоины.

Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета - прочный, белого - прочность его в 2 раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком лед ненадежен. Лед непрочен в устьях рек, местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша.

В настоящее время в районе гидропостов толщина льда составляет: на р. Самара (н.п. Алексеевка) 58 см, на р. Большой Кинель (н.п. Тимашево) – 32 см, на р. Чапаевка (н.п. Подъем Михайловка) – 41 см, на р. Сок (н.п. Сургут) – 47 см, на р. Волга в районе Тольятти – 55 см, в районе г. Самара - 46 см, в районе г. Сызрань – 60 см.

Напоминаем, что лед неоднороден и на разных участках водоема его толщина может сильно различаться. Поэтому, несмотря на кажущуюся достаточной толщину льда, опасность провалов людей очень велика.

Несмотря на предупреждающие аншлаги и регулярное напоминание об опасности выхода на лед инспекторами ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской области, любители зимней рыбалки на льду Волги и ее притоков не спешат покидать потенциально опасные места.

Главное управление МЧС России по Самарской области и Государственная инспекция по маломерным судам в очередной раз обращаются ко всем любителям подледной рыбалки и прогулок по льду водоемов: не подвергайте свою жизнь опасности! Не выходите на лед водоемов! Не рискуйте жизнью и здоровьем ради сомнительного улова!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.