МЧС СО: сoблюдайте правила пожарной безопасности в многоквартирных домах

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Пожары в многоквартирных домах особенно опасны, так как пламя легко перебрасывается из одной квартиры в другую, люди могут получить тяжелые травмы и задохнуться в дыму, пытаясь спастись от огненной стихии.

И, к сожалению, причиной пожаров в многоэтажках часто являются сами жильцы. Хранение горючих материалов в местах общего пользования, захламление путей эвакуации, неосторожное обращение с огнем – вот типичные нарушения требований пожарной безопасности в многоквартирных домах.

24 сентября в оперативную дежурную смену поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома на бульваре Космонавтов в Автозаводском районе Тольятти. Пожарно-спасательные подразделения привлекались по повышенному рангу вызова "1-Бис". На месте вызова горели домашние вещи и мебель на площади 20 кв.м.

Пожар был полностью ликвидирован. В целях безопасности из дома эвакуировали 20 человек. В результате пожара пострадал мужчина и мальчик. Для тушения привлекались 22 человека и 7 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

Для предотвращения пожаров в жилых многоквартирных домах Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует придерживаться следующих основных требований пожарной безопасности:

1. Никогда не оставляйте без присмотра включенные электроприборы.

2. Следите за исправностью электропроводки, не перегружайте электросеть, не допускайте применения самодельных электроприборов и «жучков».

3. Не закрывайте электролампы и другие светильники бумагой и тканями.

4. Не загромождайте мебелью, оборудованием и другими горючими материалами (горючими жидкостями) балконы (лоджии), а также эвакуационные выходы и лестницы.

5. Не устраивайте склады горючих материалов в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток.

6. Никогда не курите в постели. Помните, сигарета и алкоголь - активные соучастники пожара.

7. Не курите на балконе и не бросайте окурки вниз.

8. Не оставляйте детей без присмотра, обучите их правилам пользования огнем.

9. При малейшем запахе газа на кухне или в квартире не зажигайте свет, не используйте открытый огонь – немедленно проветрите помещения, закройте газовый кран и вызовите газовую службу или службу спасения.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01», сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО