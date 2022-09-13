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МЧС СО: сoблюдайтe правила обращения с бытовым газом

13 сентября 2022 17:50
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С начала года в Самарской области произошло 15 случаев отравления людей угарным газом, пострадало 33 человека, 15 из которых - дети.

С начала года в Самарской области произошло 15 случаев отравления людей угарным газом, пострадало 33 человека, 15 из которых - дети. Еще 5 человек, к сожалению, погибли.

Во избежание происшествий, связанных с отравлением угарным газом, Главное управление рекомендует жителям Самары и области соблюдать правила обращения с газовым оборудованием:

- перед розжигом плиты помещение необходимо проветрить, форточку оставить открытой на все время работы с плитой;

- зажженную спичку поднести к горелке и только тогда открыть кран на плите на ту горелку, которую необходимо разжечь;

- пламя должно загораться во всех отверстиях горелки, иметь голубовато-фиолетовый цвет без коптящих языков. Если пламя коптящее, значит, газ сгорает не полностью. В данном случае необходимо отрегулировать подачу воздуха. И это должен сделать специалист;

- если происходит отрыв пламени от горелки, значит, воздуха поступает слишком много. Пользоваться такой горелкой категорически запрещено;

- при обнаружении любой неисправности газового оборудования следует позвонить в газовую службу и вызвать специалистов;

- перед розжигом духового шкафа его необходимо проветрить. Для удобства розжига лучше всего приготовить бумажный жгутик или деревянную лучину. Лучину следует поджечь, поднести к запальнику духового шкафа, затем открыть кран на духовой шкаф;

- по окончании пользования плитой или духовым шкафом следует закрыть краник на плите или духовом шкафу, затем кран на трубе. При внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых приборов и сообщить в газовую службу по телефону 04, с мобильного - 104. 

Правила эксплуатации газовой колонки (проточного водонагревателя):

- помещение, которое оборудуется газовой колонкой, должно иметь беспрепятственный доступ воздуха, а также вытяжную систему у потолка;

- перед началом использования откройте форточки и убедитесь, что присутствует тяга до розжига. Для этого поднесите зажженную спичку к отверстию для проверки, пламя должно втягиваться внутрь;

- после розжига колонки, вновь убедитесь в наличии тяги дымохода;

- без необходимости не запускайте систему, контролируйте температуры воды согласно инструкции по эксплуатации;

- запальники не должны оставаться горящими длительное время;

- допускайте к оборудованию только обученных людей.

 Запрещается!

- использовать газовую колонку при отсутствии или недостаточности тяги, а также при обратной тяге;

- герметизировать помещения, где находится оборудование (это нарушит воздухообмен);

- оставлять без присмотра проточный нагреватель с зажженной горелкой, а также оставлять открытым газовый кран при не зажжённой запальной горелке;

- использовать колонку с неисправной автоматикой и прочими неисправностями, а также внешними повреждениями.

- оставлять работающие газовые приборы без присмотра; - допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами;

- использовать газ и газовые приборы не по назначению;

 - пользоваться газовыми плитами для отопления помещений;

- пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха;

- применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (с этой целью используются мыльная эмульсия или специальные приборы);

- хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженным газом баллоны.

- производить самовольно, без специального инструктажа и разрешения, замену порожних баллонов на заполненные газом;

- производить самовольную газификацию дома, перестановку, замену и ремонт газовых приборов;

- осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями.

Если почувствовали запах газа:

- отключите плиту, перекройте подачу газа с помощью специального крана, распахните окна;

- выведите всех из квартиры;

- отключите электричество с помощью щитка;

- выдерните телефонный шнур из розетки;

- сами выйдите из квартиры, закрыв за собой плотно дверь;

- вызовите аварийную газовую службу, дождитесь ее прибытия на улице.

Будьте внимательны и осторожны, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:    ГУ МЧС СО

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