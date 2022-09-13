МЧС СО: сoблюдайтe правила обращения с бытовым газом

С начала года в Самарской области произошло 15 случаев отравления людей угарным газом, пострадало 33 человека, 15 из которых - дети. Еще 5 человек, к сожалению, погибли.
Во избежание происшествий, связанных с отравлением угарным газом, Главное управление рекомендует жителям Самары и области соблюдать правила обращения с газовым оборудованием:
- перед розжигом плиты помещение необходимо проветрить, форточку оставить открытой на все время работы с плитой;
- зажженную спичку поднести к горелке и только тогда открыть кран на плите на ту горелку, которую необходимо разжечь;
- пламя должно загораться во всех отверстиях горелки, иметь голубовато-фиолетовый цвет без коптящих языков. Если пламя коптящее, значит, газ сгорает не полностью. В данном случае необходимо отрегулировать подачу воздуха. И это должен сделать специалист;
- если происходит отрыв пламени от горелки, значит, воздуха поступает слишком много. Пользоваться такой горелкой категорически запрещено;
- при обнаружении любой неисправности газового оборудования следует позвонить в газовую службу и вызвать специалистов;
- перед розжигом духового шкафа его необходимо проветрить. Для удобства розжига лучше всего приготовить бумажный жгутик или деревянную лучину. Лучину следует поджечь, поднести к запальнику духового шкафа, затем открыть кран на духовой шкаф;
- по окончании пользования плитой или духовым шкафом следует закрыть краник на плите или духовом шкафу, затем кран на трубе. При внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых приборов и сообщить в газовую службу по телефону 04, с мобильного - 104.
Правила эксплуатации газовой колонки (проточного водонагревателя):
- помещение, которое оборудуется газовой колонкой, должно иметь беспрепятственный доступ воздуха, а также вытяжную систему у потолка;
- перед началом использования откройте форточки и убедитесь, что присутствует тяга до розжига. Для этого поднесите зажженную спичку к отверстию для проверки, пламя должно втягиваться внутрь;
- после розжига колонки, вновь убедитесь в наличии тяги дымохода;
- без необходимости не запускайте систему, контролируйте температуры воды согласно инструкции по эксплуатации;
- запальники не должны оставаться горящими длительное время;
- допускайте к оборудованию только обученных людей.
Запрещается!
- использовать газовую колонку при отсутствии или недостаточности тяги, а также при обратной тяге;
- герметизировать помещения, где находится оборудование (это нарушит воздухообмен);
- оставлять без присмотра проточный нагреватель с зажженной горелкой, а также оставлять открытым газовый кран при не зажжённой запальной горелке;
- использовать колонку с неисправной автоматикой и прочими неисправностями, а также внешними повреждениями.
- оставлять работающие газовые приборы без присмотра; - допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами;
- использовать газ и газовые приборы не по назначению;
- пользоваться газовыми плитами для отопления помещений;
- пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха;
- применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (с этой целью используются мыльная эмульсия или специальные приборы);
- хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженным газом баллоны.
- производить самовольно, без специального инструктажа и разрешения, замену порожних баллонов на заполненные газом;
- производить самовольную газификацию дома, перестановку, замену и ремонт газовых приборов;
- осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями.
Если почувствовали запах газа:
- отключите плиту, перекройте подачу газа с помощью специального крана, распахните окна;
- выведите всех из квартиры;
- отключите электричество с помощью щитка;
- выдерните телефонный шнур из розетки;
- сами выйдите из квартиры, закрыв за собой плотно дверь;
- вызовите аварийную газовую службу, дождитесь ее прибытия на улице.
Будьте внимательны и осторожны, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.
Фото: ГУ МЧС СО