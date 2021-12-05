МЧС СО: Сoблюдaйте осторожность при использовании газового оборудования

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Практика показывает, что большая часть аварийных вызовов, пожаров и несчастных случаев отравления угарным газом связана не только с прямым нарушением правил пользования газом в быту, но и самовольной заменой, установкой и обслуживанием газового оборудования (газовых колонок, котлов, плит). Запомните, что доверять установку и ремонт газового оборудования можно только специализированной организации. Единственный способ обезопасить себя и своих близких - содержать газовое оборудование и систему дымоудаления в технически исправном состоянии, а также вовремя заниматься его профилактикой.

Необходимо помнить о том, что газовое оборудование имеет свой срок службы - не более 30 лет. По истечении этого срока его необходимо или заменить, или, по решению специалистов газовых служб, отремонтировать.

Существуют простые правила пользования газовой плитой:

- перед розжигом плиты помещение необходимо проветрить, форточку оставить открытой на все время работы с плитой;

- зажженную спичку поднести к горелке и только тогда открыть кран на плите на ту горелку, которую необходимо разжечь;

- пламя должно загораться во всех отверстиях горелки, иметь голубовато-фиолетовый цвет без коптящих языков. Если пламя коптящее, значит, газ сгорает не полностью. В данном случае необходимо отрегулировать подачу воздуха. И это должен сделать специалист;

- если происходит отрыв пламени от горелки, значит, воздуха поступает слишком много. Пользоваться такой горелкой категорически запрещено;

- при обнаружении любой неисправности газового оборудования следует позвонить в газовую службу и вызвать специалистов;

- перед розжигом духового шкафа его необходимо проветрить. Для удобства розжига лучше всего приготовить бумажный жгутик или деревянную лучину. Лучину следует поджечь, поднести к запальнику духового шкафа, затем открыть кран на духовой шкаф;

- по окончании пользования плитой или духовым шкафом следует закрыть краник на плите или духовом шкафу, затем кран на трубе. При внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых приборов и сообщить в газовую службу по телефону 04.

Правила обращения с газовыми баллонами

Вне дома газовый баллон храните в проветриваемом помещении, в вертикальном положении, не закапывайте его и не ставьте в подвал. Примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия тепла и прямых солнечных лучей.

Воздержитесь от замены газового баллона при наличии рядом огня, горячих углей, включенных электроприборов. Перед заменой убедитесь, что краны нового и отработанного баллонов закрыты.

После замены проверьте герметичность соединений с помощью мыльного раствора. Для соединения баллона с газовой плитой используйте специальный гибкий резиновый шланг с маркировкой дли¬ной не более метра, зафиксированный с помощью зажимов безопасности. Не допускайте его растяжения или пережатия.

Доверяйте проверку и ремонт газового оборудования только квалифицированному специалисту.

Неиспользуемые баллоны, как заправленные, так и пустые, храните вне помещения.

В ходе приготовления пищи следите за тем, чтобы кипящие жидкости не залили огонь и не стали причиной утечки газа. По окончании работ кран баллона закройте. Регулярно чистите горелки, так как их засоренность может стать причиной беды.

Запрещается!

- оставлять работающие газовые приборы без присмотра;

- допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами;

- использовать газ и газовые приборы не по назначению; - пользоваться газовыми плитами для отопления помещений;

- пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха;

- применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (с этой целью используются мыльная эмульсия или специальные приборы);

- хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженным газом баллоны.

- производить самовольно, без специального инструктажа и разрешения, замену порожних баллонов на заполненные газом;

- производить самовольную газификацию дома, перестановку, замену и ремонт газовых приборов;

- осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями.

Как действовать при утечке газа

Почувствовав в помещении запах газа, немедленно перекройте его подачу к плите. При этом не курите, не зажигайте спичек, не включайте свет и электроприборы (лучше всего обесточить всю квартиру, отключив электропитание на распределительном щитке), чтобы искра не смогла воспламенить накопившийся в квартире газ и вызвать взрыв.

Основательно проветрите всю квартиру, а не только загазованную комнату, открыв все двери и окна. Покиньте помещение и не заходите в него до исчезновения запаха газа.

При появлении у окружающих признаков отравления газом вынесите их на свежий воздух и положите так, чтобы голова находилась выше ног. Вызовите скорую медицинскую помощь.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «01», «101», передает пресс-служба облМЧС.