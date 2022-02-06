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Следует по возможности вообще не подходить близко к стенам зданий.
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МЧС СО предупреждает об опасности схода снега с крыш и падении сосулек

6 февраля 2022 15:44
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Следует по возможности вообще не подходить близко к стенам зданий.

Сосульки и наледи на крышах – привычное явление в зимнее время. Скапливающийся на крышах домов снег становится причиной несчастных случаев, проседания кровельных конструкций домов, строений промышленного назначения, торговых павильонов, объектов социальной инфраструктуры.

Зима нестабильная - холод сменяется на оттепель. Мы радуемся тёплым дням, забывая, что оттепель с последующим похолоданием чревата серьёзной опасностью. Эта опасность – сосульки, свисающие с крыш домов. На первый взгляд, они не представляют большой угрозы, многие даже не обращают внимания на свешивающиеся вниз ледяные глыбы. И совершенно напрасно.

Помните: чаще всего они образуются над водостоками, поэтому именно эти участки фасадов домов необходимо обходить стороной. Следует по возможности вообще не подходить близко к стенам зданий. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – ни в коем случае нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы (сосулек). Нужно постараться поскорее покинуть опасное место либо как можно быстрее прижаться к стене, козырёк крыши послужит укрытием.

Основные рекомендации и меры предосторожности при угрозе схода снега с крыш зданий:

- не приближаться к домам со скатными крышами, с которых возможен сход снега, не позволяйте находиться в таких местах детям;

- не оставлять автомобили вблизи сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега;

- при наличии ограждения опасного места не пытаться проходить за ограждение, а обойти опасные места другой дорогой;

- не ходить по улице в наушниках, вы не услышите шума падающего снега с крыши.

Будьте внимательны! После падения с края крыши снег и лёд могут сходить и с середины крыши, поэтому если на тротуаре видны следы ранее упавшего снега или ледяные холмики от воды, капавшей с сосулек, то это указывает на опасность данного места, сообщает пресс-служба облМЧС.

 

 

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